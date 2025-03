Feyenoord prehral s Interom, Hancko: Neuveriteľné, aké góly dali

Rotterdam 6. marca (TASR) - Slovenský futbalový obranca Dávid Hancko vyzdvihol kvality Interu Miláno, ktorý zvíťazil v stredajšom zápase Ligy majstrov na ihrisku Feyenoordu Rotterdam. Triumfom 2:0 si po úvodnom osemfinálovom zápase vytvoril sľubnú pozíciu pred domácou odvetou. Podľa Hancka, kapitána domácich, Inter potvrdil svoju silu, ktorú ukázal už v skupinovej fáze.



Prvý polčas priniesol vyrovnaný futbal, no Inter postupne prevzal iniciatívu a v ofenzíve bol nebezpečnejší. V 38. minúte ho poslal do vedenia Marcus Thuram, keď efektne bez prípravy zužitkoval center Nicolu Barellu. Domáci chceli v druhom polčase vyrovnať, no päť minút po zmene strán nezvládli situáciu v šestnástke a Lautaro Martinez prestrelil brankára Timona Wellenreuthera. Náskok hostí mohol byť aj trojgólový, no Piotr Zielinski neskóroval z penalty v 65. minúte. "Samozrejme, že nie sme spokojní s výsledkom. Najmä v prvom polčase sme si dobre počínali. Naši hráči vyhrali veľa súbojov v strede ihriska a potom sme ich podporovali z krídel," povedal Hancko podľa uefa.com. Inter bol v pozícii favorita a ukázal, prečo inkasoval v ôsmich zápasoch skupinovej fázy LM iba jeden gól. "Videli sme, hlavne v druhom polčase, akým spôsobom kontrolujú hru. Je takmer neuveriteľné, aké góly dali. Naozaj dobre bránili a tvrdo pracovali. Majú skvelých hráčov," poznamenal Hancko, ktorý mal plnú minutáž v 11. zápase po sebe.



Podľa trénera Feyenoordu Robina Van Persieho bol jedným z kľúčových momentov zápasu gól na 2:0, ktorý hostia strelili v 50. minúte, teda v úvode polčasu, v ktorom sa domáci hotovali vyrovnať. "Zápas sme začali dobre, no vyvinuli sme tlak bez toho, aby sme si vypracovali skutočne veľké šance. Potom sme inkasovali z prvej šance súpera. V druhom polčase sme inkasovali príliš skoro a to nás dalo trochu dole," uviedol Van Persie. Feyenoord prehral prvýkrát po šiestich zápasoch. Tréner Interu Simone Inzaghi bol spokojný s výsledkom, no pred odvetou ho nepreceňoval: "Nebolo jednoduché zvíťaziť na tomto štadióne, no pomohli nám naši fanúšikovia. Boli sme spolu, keď sme ich potrebovali. Vieme, aké výzvy prinesie druhý zápas, ale som šťastný z dnešného výsledku." Zápas bol špeciálny pre obrancu Interu Stefana de Vrija, ktorý hral za Feyenoord do roku 2014, ale aj pre jeho spoluhráča Denzela Dumfriesa, rodáka z Rotterdamu. "Samozrejme, že to bolo emotívne. Je to oblasť, v ktorej som vyrastal. Je pre mňa špeciálne vrátiť sa sem, no som v prvom rade šťastný z víťazstva," poznamenal Dumfries pre uefa.com.