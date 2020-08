Flick stále verí, že Pavard pomôže Bayernu v Portugalsku

Mníchov 9. augusta (TASR) - Tréner futbalistov Bayernu Mníchov Hansi Flick sa stále nevzdal možnosti, že na finálovom turnaji Ligy majstrov bude mať k dispozícii Benjamina Pavarda. Francúzsky obranca v nedeľu neodcestoval pre zranenie nohy s tímom do portugalského Algarve, kde sa Bavori budú pripravovať na piatkový súboj štvrťfinále proti FC Barcelona. Ten sa bude hrať v Lisabone.



"V prípade Benjamina budeme rozhodovať zo dňa na deň. Dúfame, že je tu ešte šanca, aby sa na turnaji predstavil," povedal podľa DPA Flick. Ten by mal mať v kádri proti Kataláncom aj krídelníka Kinsgleyho Comana, ktorý pre problémy so svalom nenastúpil na osemfinálový súboj proti Chelsea, i Jeromea Boatenga. Nemecký reprezentant v zápase s Londýnčanmi neplánovane striedal.