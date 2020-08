LIGA MAJSTROV: Do 2. predkola sa prebojovali Nikózia či Ararat

1. predkolo Ligy majstrov 2020/2021 /hrá sa na jeden zápas/:



FC Ararat-Armenia – AC Omonia Nikózia 0:1 pp (0:0)

Gól: 94. Thiago, ČK: 98. Humanes (Ararat)

Za hostí T. Hubočan celý zápas, M. Ďuriš do 67. min.+ŽK



Molde FK – KuPS Kuopio 5:0 (2:0)

Góly: 26. Hestad, 37. Wolff Eikrem, 65. Omoijuanfo, 87. Christensen, 89. Knudtzon



NK Celje – Dundalk FC 3:0 (1:0)

Góly: 43. Kerin, 89. Vizinger, 90.+5 Dangubič



Dinamo Tbilisi – KF Tirana 0:2 (0:1)

Góly: 45.+4 Torassa, 86. Ismailgeci



Maccabi Tel Aviv – FC Riga 2:0 (0:0)

Gól: 58. a 88. Blackman (oba z 11 m)



Ferencváros Budapešť – Djurgarden IF 2:0 (1:0)

Góly: 33. a 62. Nguen

Za domácich M. Škavrka nastúpil v 63. min.



Flora Tallinn – Suduva Marijampole 1:1 pp (1:1, 0:0), 2:4 rozstrel z 11 m

Góly: 49. Sappinen – 78. Topčagič (z 11 m)

Za hostí I. Hladík celý zápas + ŽK



FK Budučnost Podgorica – PFC Ludogorec Razgrad 1:3 (1:2)

Góly: 31. Čukovič – 12. Higinio, 25. Tchibota, 90.+3 Oliveira-Souza



Connah's Quay Nomads FC – FK Sarajevo 0:2 (0:1)

Góly: 16. a 65. Tatar



FC Šerif Tiraspoľ – CS Fola Esch 2:0 (1:0)

Góly: 36. Abang, 80. Lukič



Floriana FC – CFR Kluž 0:2 (0:0)

Góly: 53. Cestor, 90.+7 Golofca

Bratislava 20. augusta (TASR) – Futbalisti cyperskej Omonie Nikózia sa prebojovali do 2. predkola Ligy majstrov 2020/2021. V stredajšom zápase 1. predkola zvíťazili na pôde Araratu-Armenia 1:0 po predĺžení a o 3. predkolo si zahrajú s Legiou Varšava. V drese hostí odohral celý zápas slovenský obranca Tomáš Hubočan, jeho krajan útočník Michal Ďuriš hral do 67. minúty a dostal žltú kartu.Ďalej ide aj nórske Molde FK, ktoré si doma hladko poradilo s fínskym KuPS Kuopio 5:0. Do 2. kola postúpil aj Ferencváros Budapešť, ktorý si poradil doma 2:0 s Dujgardenom IF. V drese víťazov nastúpil v 63. minúte slovenský stredopoliar Michal Škvarka.V súťaži pokračuje aj litovský klub Suduva Marijanpole, ktorý remizoval po predĺžení na pôde Flory Tallinn 1:1 a v rozstrele z 11 m uspel 4:2. V drese víťazov odohral celý zápas slovenský obranca Ivan Hladík a dostal žltú kartu.