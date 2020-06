Gasperini nemal cestovať na odvetu do Valencie, tvrdí Barcelová

Valencia 3. júna (TASR) - Tréner Atalanty Bergamo Gian Piero Gasperini konal nezodpovedne, keď cestoval na odvetný osemfinálový zápas futbalovej Ligy majstrov do Valencie. Tvrdí to regionálna expertka na zdravotníctvo Ana Barcelová. Gasperini pred tromi dňami prezradil, že počas marcovej odvety zrejme trpel ochorením COVID-19.



Aj zástupcovia Valencie v stanovisku odsúdili jeho nezodpovedné správanie. "Zo strany trénera Gasperiniho nebolo zodpovedné cestovať do Valencie, keď vykazoval symptómy vysoko nákazlivého ochorenia Covid-19. Ešteže sa odvetný osemfinálový zápas na základe rozhodnutia kompetentných orgánov hral pred prázdnymi tribúnami," citovala slová Barcelovej agentúra AP.