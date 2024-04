Gnabry pomôže Bayernu proti Realu, Saneho štart je otázny

Mníchov 26. apríla (TASR) - Futbalistom Bayernu Mníchov bude v utorkovom prvom semifinálovom zápase Ligy majstrov proti Realu Madrid k dispozícii Serge Gnabry. Uviedol to tréner Thomas Tuchel, ktorý zároveň priznal, že štart Leroya Saneho zostáva otázny.



Krídelník Gnabry si zranil stehenný sval 9. apríla v prvom štvrťfinále LM proti Arsenalu (2:2). V stretnutí dal prvý z dvoch gólov Bayernu, ihrisko pre zranenie však opustil v 70. minúte. Sane má zranenie lýtkovej kosti. Otázny je aj obranca Dayot Upamecano, ktorý si na tréningu podvrtol členok.



Pred sobotňajším zápasom 31. kola Bundesligy s Eintrachtom Frankfurt sa Tuchel odmietol vyjadriť k informáciám, že od novej sezóny by mal "Bavorov" viesť Ralf Rangnick. "Dávam si slúchadlá a ignorujem to. Táto téma mi v sobotu ani v utorok nepomôže - a aj tak to nie je moja starosť. Najbližších 11 dní nemôže byť o ničom inom ako o futbale," uviedol podľa AFP.



Fanúšikovia Bayernu zároveň spustili petíciu, v ktorej žiadajú šéfov klubu, aby Tuchela nechali na poste trénera aj v budúcej sezóne. V piatok popoludní obsahoval viac ako 12.000 podpisov a blížila sa k pôvodnému cieľu 15.000. "Thomas Tuchel to v Mníchove nikdy nemal ľahké. Napriek negatívnej medializácii okolo neho a situácii so zraneniami tímu priviedol mužstvo do semifinále Ligy majstrov," uviedli organizátori petície. K tomuto kroku sa vyjadril aj kouč: "Možno niekoľko fanúšikov chce, aby som zostal, ale v najbližších 11 dňoch ide len o futbal. My chceme zbierať body v Bundeslige a dostať sa do finále Ligy majstrov. Sme plne sústredení, každý deň je dôležitý," skonštatoval Tuchel na piatkovej tlačovej konferencii. Bayern môže ukončiť sezónu bez zisku trofeje. Ich poslednou nádejou je uspieť v najprestížnejšia európskaj klubovej súťaži.