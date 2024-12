Hancka čaká duel proti Sparte, šlágrom stredy Barcelona - Dortumund

6. kolo ligovej fázy Ligy majstrov:



streda, 11. decembra:



18.45 Atletico Madrid - SLOVAN BRATISLAVA



18.45 OSC Lille - Sturm Graz



21.00 AC Miláno - CZ Belehrad



21.00 FC Arsenal - AS Monaco



21.00 Borussia Dortmund - FC Barcelona



21.00 Feyenoord Rotterdam - Sparta Praha



21.00 Juventus Turín - Manchester City



21.00 Benfica Lisabon - FC Bologna



21.00 VfB Stuttgart - Young Boys Bern







tabuľka po 5. kole:



1. FC Liverpool 5 5 0 0 12:1 15



2. Inter Miláno 5 4 1 0 7:0 13



3. FC Barcelona 5 4 0 1 18:5 12



4. Borussia Dortmund 5 4 0 1 16:6 12



5. Atalanta Bergamo 5 3 2 0 11:1 11



6. Bayer Leverkusen 5 3 1 1 11:5 10



7. FC Arsenal 5 3 1 1 8:2 10



8. AS Monaco 5 3 1 1 12:7 10



---------------------------------------------



9. Aston Villa 5 3 1 1 6:1 10



10. Sporting Lisabon 5 3 1 1 10:7 10



11. Stade Brest 5 3 1 1 9:6 10



12. OSC Lille 5 3 1 1 7:5 10



13. Bayern Mníchov 5 3 0 2 12:7 9



14. Benfica Lisabon 5 3 0 2 10:7 9



15. Atletico Madrid 5 3 0 2 11:9 9



16. AC Miláno 5 3 0 2 10:8 9



17. Manchester City 5 2 2 1 13:7 8



18. PSV Eindhoven 5 2 2 1 10:7 8



19. Juventus Turín 5 2 2 1 7:5 8



20. Celtic Glasgow 5 2 2 1 10:10 8



21. Feyenoord Rotterdam 5 2 1 2 10:13 7



22. FC Bruggy 5 2 1 2 4:7 7



23. Dinamo Záhreb 5 2 1 2 10:15 7



24. Real Madrid 5 2 0 3 9:9 6



---------------------------------------------



25. Paríž Saint-Germain 5 1 1 3 3:6 4



26. Šachtar Doneck 5 1 1 3 4:8 4



27. VfB Stuttgart 5 1 1 3 4:11 4



28. Sparta Praha 5 1 1 3 5:14 4



29. Sturm Graz 5 1 0 4 2:6 3



30. FC Girona 5 1 0 4 4:9 3



31. CZ Belehrad 5 1 0 4 9:17 3



32. RB Salzburg 5 1 0 4 3:15 3



33. FC Bologna 5 0 1 4 1:7 1



34. RB Lipsko 5 0 0 5 4:10 0



35. SLOVAN BRATISLAVA 5 0 0 5 4:18 0



36. Young Boys Bern 5 0 0 5 2:17 0



Bratislava 10. decembra (TASR) - Ťahákom stredajšieho programu 6. kola hlavnej fázy futbalovej Ligy majstrov bude zápas Borussie Dortmund a FC Barcelona. Finalista uplynulého ročníka súťaže sa pokúsi v súboji dvanásťbodových tímov zdolať Kataláncov prvýkrát v histórii. Nadviazať na novembrový comeback proti Manchestru City budú chcieť hráči Feyenoordu Rotterdam so slovenským reprezentantom Dávidom Hanckom. Dvadsaťšesťročný obranca si premiérovo zahrá proti bývalému tímu AC Sparta Praha.Barcelona rozbehla sezónu famózne, no v polovici novembra prišla pre mužstvo trénera Hansiho Flicka prvá mierna kríza.zvíťazili od 10. novembra iba v dvoch zápasoch zo šiestich, no v Lige majstrov majú svoju pozíciu pevnú. Barcelončanom patrí tretie miesto o skóre pred Dortmundom a s trojbodovou stratou na zatiaľ stopercentný Liverpool. Až päť zo šiestich zakopnutí Barcelony prišlo v tomto ročníku na ihrisku súpera. Naposledy počas víkendu to bola remíza 2:2 s Betisom Sevilla.uviedol Flick.Návrat po troch rokoch ako súper zažije v Signal Iduna Parku poľský útočník Robert Lewandowski. Bývalý zakončovateľnaposledy nastúpil proti Borussii ešte počas pôsobenia v Bayerne Mníchov (4. decembra 2021) a prezentoval sa dvoma gólmi. Pol roka predtým sa v Allianz aréne blysol hetrikom do siete Dortmundu, čo bolo ešte pod vedením Flicka. Tridsaťšesťročný kanonier prežíva vydarený ročník, keď so siedmimi presnými zásahmi kraľuje strelcom LM a 16 gólov v rovnakom počte odohratých zápasov ho drží na čele strelcov aj v španielskej La Lige. V predošlej ligovej sezóne pritom nastrieľal 19 gólov v 35 stretnutiach.povedal Flick na adresu Lewandowského.Duel v Rotterdame bude mať pre Hancka špeciálny náboj. Práve dres pražskej Sparty obliekal medzi rokmi 2019 až 2022. Úradujúci český majster si napravil chuť po nevydarenom období v lige víťazstvami nad Karvinou (4:1) a Bohemians Praha (1:0), no v najprestížnejšej klubovej súťaži zaostáva.utrpeli v novembri debakel na Letnej od Atletica Madrid (0:6) a v tomto kalendárnom roku ich čakajú už iba dva zápasy. Sparta sa výsledkovo i herne trápila a tím chce podriadiť úspechu všetko.citoval trénera Sparty Lars Friis český portál sport.cz.Zaujímavú konfrontáciu sľubuje duel medzi Juventusom Turín a Manchestrom City. Oba tímy nemajú ideálnu formu na ligovej scéne a príliš sa im nedarí ani v novom formáte LM. Juventus síce neprehral od 22. októbra, no v deviatich súťažných dueloch zaznamenal až sedem remíz. City prechádza najväčšou krízou za uplynulé roky. Mužstvo Pepa Guardiolu síce uťalo negatívnu sedemzápasovú sériu bez výhry, výsledky sériového anglického šampióna však majú ďaleko od ideálu. V Turíne navyše bude Guardiolovi chýbať viacero hráčov. Mimo hry sú okrem dlhodobo zraneného držiteľa Zlatej lopty Rodriho aj John Stones, Nathan Ake, Mateo Kovačič či Oscar Bobb. Otázny je aj štart Manuela Akanjiho a Phila Fodena.povedal Guardiola. City majú na konte osem bodov v piatich dueloch a jedno víťazstvo im takmer s istotou zabezpečí minimálne účasť v kvalifikácii o osemfinále.Šieste vystúpenie čaká v stredu aj slovenského zástupcu. Sériový slovenský šampión ŠK Slovan Bratislava zabojuje o zisk historického bodu na pôde favorizovaného Atletica Madrid.