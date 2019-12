Liga majstrov: Inter pred bránami postupu, Slavia bavila hrou

Miláno/Dortmund 11. decembra (TASR) - Futbalisti Interu Miláno zostali pred bránami jarného osemfinále Ligy majstrov 2019/2020. V utorok v záverečnom 6. kole skupinovej fázy potrebovali "Nerazzurri" proti FC Barcelona získať minimálne rovnaký počet bodov ako Dortmund v domácom dueli so Slaviou Praha. Milánčania v zostave so slovenským obrancom Milanom Škriniarom ale prehrali na San Sire s už istým víťazom F-skupiny 1:2 a ďalej prenikol aj BVB po výhre nad "zošívanými" 2:1.



Barcelona v Taliansku nastúpila vzhľadom k istote postupu bez viacerých opôr na čele s Lionelom Messim a Gerardom Piquem. Tri body jej v 86. minúte zabezpečil Anssumane Fati strelou spoza šestnástky cez brániaceho Škriniara, ktorý k nemu neskoro dostúpil. Len 17-ročný Fati sa stal najmladším hráčom, ktorý sa strelecky presadil v LM. "Bolelo to, keď som videl opakované zábery Fatiho gólu. Ten nám doslova podrazil nohy a zabil nás v každom ohľade. Hráčom ale nemám veľa čo vyčítať, na ihrisku odviedli čo bolo v ich silách," citovala agentúra AFP talianskeho trénera Interu Antonia Conteho. Domácim neuznali dva góly Lautara Martineza a jeden Romelua Lukakua pre ofsajdy. Inter bude na jar účinkovať v šestnásťfinále EL UEFA.



"Hrali sme od začiatku veľmi dobre takticky, vytvorili sme si veľa šancí, ale nanešťastie sme ich nedokázali využiť na viac ako len jeden gól. Tímy ako Barcelona vás za to potrestajú. Zaslúžili sme si viac, ale skončilo to takouto prehrou. Dôležité je, že nie sme tím iba na ihrisku, ale aj mimo neho. Táto prehra nás nemôže zastaviť. Ešte máme pred sebou veľa zápasov a cieľov, ktoré chceme naplniť. Teraz sme sklamaní, ale už zajtra musíme začať myslieť na nedeľný súboj. Ten musíme vyhrať, aby sme zostali na čele ligovej tabuľky," povedal Škriniar pre klubovú televíziu.



Tréner Kataláncov Ernesto Valverde urobil v zostave zmeny. "Mali sme tam viacero noviniek, pretože sme tiež zmenili náš systém. Mali sme v zápase niekoľko problémov, najmä na začiatku, keď nás dostali pod tlak. Potom sme sa ale pomaličky zlepšovali a napokon hrali dobre. Góly dali mladí hráči. Najmä Ansu je veľmi mladý, ale je to rodený strelec. Môžeme byť naozaj pyšní, že takýto hráč je produktom nášho klubu. Čo sa týka ambícií v súťaži, samozrejme chceme vyhrať Ligu majstrov. Tak ako všetci, ktorí postúpili do osemfinále," vyjadril sa Valverde.



Dortmund vydrel výhru 2:1 nad Slaviou, ktorá opäť potvrdila kvalitu, ale napokon v skupine získala iba dva body za dve remízy. Šancí bolo na oboch stranách mnoho, za domácich sa presadili Jadon Sancho a Julian Brandt, no za Slaviu iba Tomáš Souček, ktorý v závere prvého polčasu vyrovnal na 1:1. Slavia vedela domácich pritlačiť, opäť ale doplatila na efektivitu a aj na výborné zákroky brankára Romana Bürkiho. Ten spoluhráčov viackrát podržal skvelými zákrokmi. "Dokázali sme postúpiť ako tím. Boli sme súdržní, o tom niet pochýb. Bol to bláznivý zápas. Museli sme vyhrať. A vyhrali sme. Nebolo to ľahké. Oni opäť hrali výborne a mohli viesť 2:0 či 3:0. No na konci sme sa z víťazstva tešili my," povedal pre uefa.com tréner bundesligistu Lucien Favre. "Miesi sa vo mne mix mnohých pocitov. Úľava, únava, radosť. Slavia hrala výborne, tlačila nás agresívne a vysoko a mala šance," dodal Julian Brandt.



Trénera českého majstra Jindřicha Trpišovského mrzelo nepremieňanie šancí, ale na hráčov bol hrdý. "Len v druhom polčase sme mali tri stopercentné možnosti, pri ktorých lopta neviem akou záhadou neskončila v sieti. To nás stálo remízu, alebo pri troške športového šťastia aj víťazstvo," povedal kouč Slavie a dodal: "Splnili sme však to, čo sme chceli. Odohrali sme zápas čo možno najkvalitnejšie a najofenzívnejšie. Ľudia sa bavili, takže sme splnili základné pravidlo futbalu. Je to ale škoda, lebo zápas by sme si pamätali lepšie, keby sme premenili šance a vyhrali. Je mi ľúto chlapcov, dali do toho toľko. Mrzí ma, že to neskončilo 4:4. Dortmund je ale veľký tím, má množstvo individualít. Gratulujem mu k postupu."