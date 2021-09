LIGA MAJSTROV: Juventus v stredu privíta obhajcu ušatej trofeje

Bratislava 28. septembra (TASR) – Futbalisti Juventusu Turín sa stúpajúcu tendenciu výsledkov zo Serie A pokúsia zachovať aj v Lige majstrov, kde mali stopercentný štart. Po úvodnom triumfe na ihrisku outsidera Malmö na nich čaká tvrdší oriešok, v stredu o 21:00 privítajú obhajcu najcennejšej európskej klubovej trofeje FC Chelsea. V ďalšom zápase H-skupiny bude Zenit Petrohrad o 18.45 SELČ hostiť Malmö.



Na Allianz Stadium pôjde o vzájomný súboj dvoch trojbodových tímov, Londýnčania v otváracom stretnutí zdolali Zenit 1:0. Juventus mal katastrofálny vstup do novej sezóny talianskej ligy, keď nevyhral prvé štyri zápasy, no najčerstvejšie výsledky z najvyšších domácich súťaží mu môžu dávať viac dôvodov na optimizmus. V nedeľu zdolal Sampdoriu Janov 3:2, predtým rovnakým pomerom uspel na pôde Spezie.



Chelsea v sobotňajšom šlágri Premier League podľahla na vlastnom štadióne Manchestru City 0:1 a utrpela prvú prehru v ligovom ročníku, v ktorom inkasovala iba druhý gól.



„Zápas s Juventusom je pre nás perfektná možnosť napraviť si chuť. Duely nasledujú v rýchlom slede a tento nebude o nič ľahší. Bude to náročné, ale zároveň máme pred sebou skvelú príležitosť prezentovať sa naším vlastným herným štýlom. Chceme udávať tón zápasu. Z prehry sa najlepšie otrasiete tak, že zdoláte iného silného protivníka," vyhlásil dánsky obranca modrých Andreas Christensen na oficiálnej klubovej stránke.



Juventusu nebudú k dispozícii útočníci Paulo Dybala ani Alvaro Morata. Obaja sa zranili v nedeľu a vrátia sa až po októbrovej reprezentačnej prestávke, trénerovi Massimilianovi Allegrimu budú chýbať aj vo víkendovom turínskom derby proti FC. Argentínčan Dybala proti Sampdorii otvoril skóre, ešte v prvom polčase však musel ísť dole z ihriska pre zranenie stehna. Španiel Morata nedohral stretnutie pre problémy so zadným stehenným svalom. V tábore hostí je otázny štart anglického stredopoliara Masona Mounta, ktorého zranenie vyradilo zo súboja so City.



„Momentálne naozaj neviem povedať, či bude môcť nastúpiť. Bude záležitosťou posledných hodín pred výkopom, či to stihne, alebo nie," informoval kouč Thomas Tuchel.



Trojbodový štart mal aj Bayern Mníchov, ktorý sa po víťazstve na pôde FC Barcelona 3:0 usadil na čele E-skupiny. Pozíciu chce potvrdiť v domácom prostredí proti Dynamu Kyjev.



„Sme hladní po úspechoch a túžime sa zlepšovať. Chceme získavať trofeje a víťaziť aj v stretnutiach, do ktorých ideme v úlohe jasného favorita. Momentálne sa nám darí, no nie v každom vystúpení sme podali najpresvedčivejší možný výkon," povedal Joshua Kimmich, ktorý sa minulý týždeň z postu stredopoliara strelecky presadil pri bundesligovom víťazstve Bayernu na pôde Fürthu 3:1.



Naopak, ďalší spolufavorit éčka FC Barcelona musí o prvé body bojovať na pôde Benficy Lisabon, ktorá na úvod remizovala v Kyjeve 0:0.



V F-skupine je na programe repríza finále predchádzajúcej sezóny Európskej ligy medzi Manchestrom United a Villarrealom. Portugalský útočník Cristiano Ronaldo môže prekonať rekord španielskeho brankára Ikera Casillasa v počte odohratých duelov v LM, momentálne majú obaja na konte v prestížnej súťaži 177 zápasov. Lídrom tabuľky prekvapujúco nie je anglický ani španielsky klub, ale úradujúci švajčiarsky šampión Young Boys Bern. Premožiteľ ŠK Slovan Bratislava v 2. predkole LM totiž do skupinovej fázy vstúpil domácim víťazstvom nad Manchestrom United 2:1, na ktoré sa pokúsi nadviazať na trávniku Atalanty Bergamo. Tá v 1. kole remizovala na pôde Villarrealu 2:2. Najvyrovnanejšie sa začala G-skupina, kde majú pred súbojmi VfL Wolfsburg - FC Sevilla a FC Salzburg - OSC Lille všetci štyria účastníci na konte jeden bod.



2. kolo LM 2021/2022, STREDA 29. septembra (časy sú SELČ):



E-skupina:



21:00 Bayern Mníchov - Dynamo Kyjev /rozhoduje: Marco Guida (Tal.)/



21:00 Benfica Lisabon - FC Barcelona /Daniele Orsato (Tal.)/



Tabuľka E-skupiny:



1. Bayern 1 1 0 0 3:0 3



2. Benfica 1 0 1 0 0:0 1



Dynamo 1 0 1 0 0:0 1



4. Barcelona 1 0 0 1 0:3 0



F-skupina:



18.45 Atalanta Bergamo - Young Boys Bern /Felix Brych (Nem.)/



21.00 Manchester United - FC Villarreal /Felix Zwayer (Nem.)/



Tabuľka F-skupiny:



1. Young Boys 1 1 0 0 2:1 3



2. Atalanta 1 0 1 0 2:2 1



Villarreal 1 0 1 0 2:2 1



4. United 1 0 0 1 1:2 0



G-skupina:



21.00 VfL Wolfsburg - FC Sevilla /Georgi Kabakov (Bul.)/



21.00 FC Salzburg - OSC Lille /Halil Umut Meler (Tur.)/



Tabuľka G-skupiny:



1. Salzburg 1 0 1 0 1:1 1



Sevilla 1 0 1 0 1:1 1



3. Lille 1 0 1 0 0:0 1



Wolfsburg 1 0 1 0 0:0 1



H-skupina:



18.45 Zenit Petrohrad - Malmö FF /Tasos Sidiropoulos (Gréc.)/



21.00 Juventus Turín - FC Chelsea /Jesus Gil Manzano (Šp.)/



Tabuľka H-skupiny:



1. Juventus 1 1 0 0 3:0 3



2. Chelsea 1 1 0 0 1:0 3



3. Zenit 1 0 0 1 0:1 0



4. Malmö 1 0 0 1 0:3 0