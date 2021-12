Juventus zdolal Malmö 1:0 a postúpil do osemfinále z 1. miesta

Sumáre stredajších zápasov 6. kola skupinovej fázy LM:



H-skupina



Juventus Turín - Malmö FF 1:0 (1:0)

Gól: 18. Kean. Rozhodoval: Peljto (BaH.)





Zenit Petrohrad - Chelsea Londýn 3:3 (2:1)

Góly: 38. Claudinho, 42. Azmoun, 90.+4 Ozdojev - 2. Werner, 62. Lukaku, 85. Werner. Rozhodoval: Gözübüyük (Hol.)

Tabuľka:



1. Juventus 6 5 0 1 10:6 15**



2. Chelsea 6 4 1 1 13:4 13**



3. Petrohrad 6 1 2 3 10:10 5*



4. Malmö 6 0 1 5 1:14 1



** postup do osemfinále LM



* postup do EL

Bratislava 8. novembra (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín postúpili do osemfinále Ligy majstrov 2021/2022 z prvého miesta H-skupiny. V stredajšom zápase záverečného 6. kola zdolali doma Malmö FF 1:0 vďaka zásahu Moisea Keana z 18. minúty a skupinu vyhrali s dvojbodovým náskokom pred druhou Chelsea Londýn. Obhajca titulu v paralelnom stretnutí remizoval na pôde Zenitu Petrohrad 3:3, keď o víťazstvo prišiel vo štvrtej minúte nadstaveného času po góle Magomeda Ozdojeva.Chelsea aj Juventus mali už dávnejšie zaistený postup do osemfinále LM a na diaľku hrali už iba o 1. miesto v skupine. Londýnčania mali proti už istému tretiemu tímu tabuľky Zenitu expresný nástup, po pár sekundách od úvodného hvizdu sa dostal do šance Saul Niguez, ale Michail Keržakov výborne zasiahol. V 2. minúte to už hosťom vyšlo, Andreas Christensen zahral rohový kop a osamotený Timo Werner na zadnej žrdi nemal problém upratať loptu zblízka do siete - 0:1. Tlak "modrých" však rýchlo vyprchal a v 26. min mohol vyrovnať Malcom, ktorý unikol súperovej obrane, bravúrne ho vychytal Kepa Arrizabalaga. Zenit zacítil príležitosť a ešte do polčasu otočil skóre, v 38. min vyrovnal hlavičkou Claudinho a o štyri minúty neskôr rutinérsky premenil svoj únik Sardar Azmoun, keď obišiel aj Arrizabalagu - 2:1. A zakrátko mohol Azmoun po ďalšom sóle zvýšiť na rozdiel dvoch gólov, tentoraz však stroskotal na brankárovi Chelsea. Anglický klub v druhom polčase zvýšil úsilie a v 62. min sa mu podarilo vyrovnať, po vyšachovaní domácej obrany a prihrávke Wernera skóroval do prázdnej brány Romelu Lukaku. V závere sa hra otvorila, Azmounovu hlavičku zneškodnil Arrizabalaga. Šesť minút pred koncom riadneho času Werner ešte hlavičkou Keržakova neprekonal, no o pár momentov neskôr dostal prihrávku a po rýchlom prebratí uložil loptu k žrdi - 2:3. Chelsea sa však víťazstva nedočkala, vo štvrtej minúte nadstaveného času rozhodol o konečnej deľbe bodov Ozdojev - 3:3.Juventus v zápase so švédskym majstrom od úvodu tvrdil muziku a v 18. min otvoril skóre, keď po centri Federica Bernardeschiho skóroval hlavou Moise Kean. Favorit aj v druhom polčase kontroloval priebeh, v koncovke však už úspešný nebol. Adrien Rabiot napálil bočnú sieť a potom zahodil tri veľké šance autor prvého gólu Kean. Turínčania napriek veľkej prevahe ďalšie góly nepridali, bodku za stretnutím dala nevyužitá príležitosť striedajúceho Juana Cuadrada, ktorý prestrelil bránu.