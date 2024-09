Juventus zdolal PSV 3:1, Aston Villa vyhrala v Berne 3:0

1. kolo ligovej fázy LM:



Juventus Turín - PSV Eindhoven 3:1 (2:0)



Góly: 21. Yildiz, 27. McKennie, 52. Gonzalez - 90.+3 Saibari







Young Boys Bern - Aston Villa 0:3 (0:2)



Góly: 27. Tielemans, 38. Ramsey, 86. Onana

Bratislava 17. septembra (TASR) - Juventus Turín a Aston Villa potvrdili v úvodných zápasoch tohto ročníka futbalovej Ligy majstrov svoje pozície favoritov. Taliansky tím zdolal PSV Eindhoven 3:1 a anglický zástupca triumfoval na pôde Young Boys Bern 3:0. Zápasy otvorili ligovú fázu tejto sezóny LM, ktorá sa koná premiérovo v rozšírenom formáte 36 tímov.Úvodný gól prebiehajúceho ročníka prestížnej súťaže prišiel v Turíne od Kenana Yildiza v 21. minúte. Devätnásťročný Turek poslal loptu efektne do vzdialenejšieho horného rohu a stal sa najmladším strelcom Juventusu v LM. Prekonal tak zápis Alessandra Del Piera z roku 1995. O šesť minút neskôr vsietil ďalší gól Američan Weston McKennie a po prestávke zvýšil na rozdiel triedy Nicolas Gonzalez, ktorý si pripísal prvý presný zásah v Lige majstrov. V nadstavení ešte ťažil z nedôslednej domácej obrany Ismael Saibar, ktorý znížil na konečných 1:3.Aston Villa zaznamenala prvý triumf v súťaži od novembra 1982, keď naposledy účinkovala v súťaži, ktorá v tom čase niesla názov Európsky pohár majstrov. Skóre v Berne otvoril Youri Tielemans milimetrovým zakončením cez dvoch hráčov. Ďalší gól padol po zvláštnej situácii, keď domáci Mohamed Camara poslal pod tlakom súpera krátku prihrávku brankárovi David von Ballmoos a celá defenzíva Bernu zostala nečinne stáť. Využil to Ollie Watkins – vzal brankárovi loptu a do odkrytej brány zakončil Jacob Ramsey. V Berne upravil na rozdiel triedy v závere Amadou Onana, ktorý výborne umiestnil loptu z diaľky. Dva góly "villans" dodatočne zrušil systém VAR pre hru rukou.Obe stretnutia boli prvými vzájomnými duelmi medzi danými súpermi.