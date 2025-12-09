< sekcia Šport
Kajrat Almaty prehral v 6. kole s Olympiakosom Pireus 0:1
Kazašský šampión, ktorý v 3. predkole vyradil Slovan Bratislava, má na konte bod a je predposledný.
Bratislava 9. decembra (TASR)
Bratislava 9. decembra (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov zvíťazili v 6. kole hlavnej fázy Ligy majstrov nad Sportingom Lisabon 3:1 a priblížili sa k priamemu postupu do osemfinále. V neúplnej tabuľke sú s 15 bodmi druhí o skóre za Arsenalom, ktorý má zápas k dobru. Bavori prehrávali po vlastnom góle Joshuu Kimmicha, no dokázali otočiť skóre vďaka presným zásahom Sergeho Gnabryho, Lennarta Karla a Jonathana Taha.
Bayern sa mohol ujať vedenia už v 5. minúte, gól Karla však neplatil pre tesný ofsajd. V závere prvého polčasu opečiatkoval Harry Kane žrď. V 54. minúte zažili fanúšikovia Bayernu šok, keď po prieniku Joaa Simoesa si jeho prihrávku zrazil Kimmich do vlastnej brány - 0:1. V 65. minúte však po rohu vyrovnal nikým nekrytý Gnabry. Bayern bol pri chuti a o štyri minúty neskôr zakončil rýchlu kombináciu Karl - 2:1. Víťazstvo favorita spečatil v 77. minúte Tah.
Hráči Kajratu Almaty prehrali s Olympiakosom Pireus 0:1. O triumfe gréckeho tímu rozhodol v 73. minúte Gelson Martins. Olympiakos sa vďaka prvému víťazstvu posunul s piatimi bodmi na 26. miesto neúplnej tabuľky. Kazašský šampión, ktorý v 3. predkole vyradil Slovan Bratislava, má na konte bod a je predposledný.
Liga majstrov - 6. kolo ligovej fázy:
Bayern Mníchov - Sporting Lisabon 3:1 (0:0)
Góly: 65. Gnabry, 69. Karl, 77. Tah - 54. Kimmich (vlastný)
Kajrat Almaty - Olympiakos Pireus 0:1 (0:0)
Gól: 73. Martins
