LIGA MAJSTROV: Kimmich verí v postup Bayernu cez PSG

Bratislava 12. apríla (TASR) - Obhajcu titulu vo futbalovej Lige majstrov Bayern Mníchov čaká v utorok v Parku Princov proti Parížu St. Germain ťažká úloha zmazať manko 2:3 z prvého štvrťfinále prestížnej súťaže. V druhej štvrťfinálovej odvete je v dobrej pozícii londýnska Chelsea, ktorá môže nadviazať na výhru 2:0 proti FC Porto, opäť sa bude hrať v Seville.



Nemecký majster sa na odvetu nenaladil ideálne, v lige doma len remizoval s Unionom Berlín 1:1 a v domácej súťaži tak nebodoval naplno po piatich zápasoch. Tréner Bavorov Hansi Flick ale šetril hráčov, navyše mu pre zranenia chýbali Robert Lewandowski, Leon Goretzka, či obrancovia Niklas Süle s Lucasom Hernandezom. Serge Gnabry je po pozitívnom teste na koronavírus v karanténe a odvetu nestihne. Sú už ale náznaky, že by sa mohli vrátiť Hernandez i Goretzka a k dispozícii by mal byť aj krídelník Kingsley Coman, ktorý nedohral duel s Unionom pre problémy s kolenom. "Musíme byť efektívnejší. V prvom zápase sme mali šance, podľa môjho názoru by sa nik nemohol sťažovať, ak by sme zvíťazili napríklad 5:3. To už je ale za nami, nepodarilo sa nám streliť viac gólov. Teraz sa musíme sústrediť na to, ako zmazať stratu proti dobrému súperovi," citoval oficiálny web UEFA útočníka obhajcu Thomasa Müllera. "Každý z nás sa teraz musí stať lídrom. Každý z nás musí v utorok ukázať charakter a prejaviť absolútnu sebadôveru. Myslím si, že sme lepšie mužstvo a verím, že postúpime. Musíme útočiť, pretože stále máme šancu postúpiť do semifinále," povedal pre klubový web stredopoliar FCB Joshua Kimmich.



PSG bude zrejme chýbať zranený obranca Marquinhos, ktorý dal v prvom zápase gól, no zranil si sval. Argentínsky tréner francúzskeho majstra Mauricio Pochettino vie, aká ťažká skúška čaká jeho mužstvo. "V osemfinále sme vyradili Barcelonu a potom sme dokázali zdolať Bayern. Stále ale hráme proti tímu, ktorý je podľa mňa najlepší na svete. V prvom zápase moji hráči podali obetavý výkon a to musíme zopakovať aj v odvete. Očakávam, že tá bude iná ako prvý súboj, musíme byť dokonalo pripravení," citovala kouča PSG agentúra AFP. Paríž sa môže spoliehať na vo forme hrajúceho Kyliana Mbappeho, ktorý dal v Allianz Arene dva góly a predtým proti Barcelone štyri, vrátane hetriku na Camp Nou. A presadil sa aj v sobotnej ligovej generálke na ihrisku Racingu Štrasburg, kde obhajca titulu uspel 4:1.



Porto v LM prehralo dva zápasy za sebou, v ligovej generálke ale uspelo s Tondelou. V osemfinále nečakane vyradilo talianskeho majstra Juventus Turín gólom zo súperovho ihriska. Portugalský šampión by rád postúpil do prvého semifinále LM od roku 2004, keď s trénerom Jose Mourinhom trofej získal. V sevillskej odvete proti The Blues bude vedený ako hosťujúci tím. "Máme za sebou len prvý zápas, takže sme uprostred práce. Nik nám nemôže brániť, aby sme dúfali v úspech," povedal pre uefa.com tréner drakov Sergio Conceicao.



Víťaz LM z roku 2012 Chelsea sa na odvetu naladil v Premier League víťazne, na pôde Crystal Palace uspel 4:1. V tabuľke je Chelsea piata a hrozí jej, že sa cez ligu do LM v budúcej sezóne nedostane. Ako možný víťaz tohto ročníka by ju mala ale istú, to je pre zverencov Nemca Thomasa Tuchela ešte stále hudba budúcnosti. "Proti Palace sme podali výborný výkon, mali sme veľa šancí a strelili sme góly. Zápasy Ligy majstrov sú ale iné. Máme náročný program, sme v hre aj v FA Cupe, verím, že hráči to zvládnu," povedal Tuchel.







odvety štvrťfinále Ligy majstrov 2020/2021:



UTOROK 13. apríla o 21.00 h:



Paríž Saint-Germain - Bayern Mníchov /prvý zápas: 3:2, rozhoduje Daniele Orsato (Tal.)/



Chelsea Londýn - FC Porto - hrá sa v Seville /prvý zápas: 2:0, rozhoduje Clément Turpin (Fr.)/