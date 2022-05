Klopp počíta na finále Ligy majstrov so Salahom aj Van Dijkom

Liverpool 17. mája (TASR) - Tréner Jürgen Klopp verí, že futbalisti FC Liverpool budú mať vo finále Ligy majstrov k dispozícii Mohameda Salaha aj Virgila van Dijka. Egyptský útočník a holandský stopér sa zranili v sobotňajšom finále Pohára FA, v ktorom Liverpoolčania zdolali FC Chelsea v jedenástkovom rozstrele.



Súboj s Realom Madrid je na programe 28. mája, "The Reds" dovtedy odohrajú záverečné dva zápasy v najvyššej anglickej súťaži. Salah ani Van Dijk nezasiahnu do utorňajšej dohrávky v Southamptone. "Obaja by sa mohli vrátiť cez víkend. O ich účasť vo finále sa neobávam, realisticky vidím aj nedeľu, ale v utorok ich radšej nenasadíme," povedal Klopp pre agentúru AFP.



Mimo hry je naďalej pre svalové zranenie brazílsky stredopoliar Fabinho, škótsky ľavý obranca Andrew Robertson by už mohol byť v poriadku po tom, ako v sobotu nedohral pre kŕče.