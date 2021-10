Klopp vyzdvihol špinavé tri body, Simeone mu odmietol podať ruku

Madrid 20. októbra (TASR) – Kouč futbalistov Atletica Madrid Diego Simeone odmietol po utorňajšom zápase Ligy majstrov podať ruku svojmu liverpoolskemu náprotivkovi Jürgenovi Kloppovi. Tréneri však nevenovali zvýšenú pozornosť tejto dohre dramatického stretnutia, v ktorom FC Liverpool uspel na pôde úradujúceho španielskeho šampióna 3:2 a na čele B-skupiny sa drží s plným počtom 9 bodov.



V predchádzajúcom vzájomnom meraní síl v osemfinále sezóny 2019/2020 sa radovalo Atletico. Anglickému klubu vyšla odplata a reakciu Simeoneho kritizovali v štúdiu britskej televízie bývalí hráči Peter Crouch aj Joleon Lescott.



„O nič nešlo. Jeho reakcia bola podobná ako moja, keď nás Atletico v roku 2020 vyradilo na Anfielde. Ani ja som sa vtedy nezachoval ideálne. Bol pochopiteľne nahnevaný, nie na mňa, ale na zápas a na celý svet," uviedol Klopp a obaja tréneri sa zhodli, že v odvete o dva týždne si už ruky podajú.



„Normálne nemám vo zvyku zdraviť sa po zápase. Nemám to rád a nezdá sa mi to vhodné, pretože vždy bude niekto nespokojný s výsledkom. Oni majú odlišnú kultúru a ja sa s ňou nestotožňujem," vyhlásil argentínsky kouč.



Nikto nespochybňoval kvalitu, intenzitu a úroveň súboja na štadióne Wanda Metropolitano, kde Liverpool získal v roku 2019 titul v najprestížnejšej európskej klubovej súťaži a o sedem mesiacov neskôr tam v úlohe obhajcu prehral 0:1. Hostia sa veľmi rýchlo dostali do dvojgólového vedenia vďaka Mohamedovi Salahovi a Nabymu Keitovi. Domáci stihli vyrovnať ešte do prestávky dvoma zásahmi Antoinea Griezmanna. Francúzsky útočník bol ústrednou postavou aj ďalšieho zvratu. V 58. minúte videl červenú kartu za vysokú nohu do tváre Roberta Firmina a stal sa prvým hráčom, ktorý sa v jednom zápase LM zapísal viackrát do listiny strelcov aj vylúčených. Madridčania v početnej nevýhode neudržali nerozhodný výsledok a v 78. minúte inkasovali z jedenástky. Po faule na Dioga Jotu ju premenil Salah a s 31 gólmi sa stal najlepším strelcom histórie „červených" v LM. Ako prvý futbalista v klubových dejinách navyše skóroval v deviatich za sebou idúcich dueloch vo všetkých súťažiach.



„The Reds" naprieč súťažami nenašli premožiteľa v 21 stretnutiach v sérii. V predchádzajúcich deviatich súbojoch nastrieľali 30 gólov a aspoň trikrát sa presadili vo všetkých siedmich tohtosezónnych vystúpeniach na ihriskách súperov. K trom bodom im pomohol aj VAR, ktorý odvolal pokutový kop za zákrok Jotu vo vlastnej šestnástke na Joseho Mariu Gimeneza.



„Nezaujíma ma ako, podstatné je, že sme zvíťazili. Podľa očakávaní to bolo náročné, na začiatku sa nám darilo až prekvapujúco dobre. Nečakali sme však, že to bude až také ofenzívne, po dvoch nádherných góloch sme rýchlo viedli 2:0 a predvádzali sme dobrý futbal. Vzadu sme nezaplátali niektoré diery a dvakrát sme inkasovali, to nebolo v poriadku. Cez prestávku sme sa oklepali a odohrali sme solídny druhý polčas, v ktorom hrali obe mužstvá intenzívne. ´Špinavé´ tri body sú často tie najdôležitejšie a tieto boli ´špinavé´. Nebol to nás najlepší výkon, ale bol to významný krok," povedal Klopp pre portál BBC.



K odpískanej jedenástke na jednej strane, odvolanej penalte na druhej a vylúčeniu dodal: „Chápem, že fanúšikovia Atletica a ľudia v Španielsku sú nespokojní s niektorými rozhodnutiami. Myslím si však, že naša jedenástka bola jasná, tak ako bolo jasné, že Atletico ju nemá kopať. Napriek tomu ma prekvapilo, že VAR zmenil rozhodnutie. Červená karta bola pre súpera nešťastná, no musela byť - noha išla do tváre."



Atletico nezbieralo štyri body rovnako ako FC Porto. Portugalský zástupca zdolal AC Miláno 1:0 a pripravil talianskemu navrátilcovi do hlavnej fázy LM už tretiu prehru.