LIGA MAJSTROV: Lewandowski strelil 4 góly za necelú štvrťhodinu

Belehrad 27. novembra (TASR) - Poľský kanonier Robert Lewandowski sa postaral o najrýchlejší štvorgólový zápis v doterajšej histórii futbalovej Ligy majstrov. Štyrmi gólmi v priebehu necelých 15 minút prispel k triumfu Bayernu Mníchov na pôde Crvenej Zvezdy Belehrad 6:0 a s desiatimi gólmi sa dostal na pozíciu najlepšieho strelca v tejto sezóne LM.



Lewandowski je po Argentínčanovi Lionelovi Messim iba druhý hráč, ktorý v LM nasúkal štyri góly v dvoch zápasoch. Prvýkrát sa mu to podarilo v roku 2013 ešte v drese Borussie Dortmund v súboji s Realom Madrid. Poľský útočník strelil v LM celkovo 63 gólov, potreboval na to 85 stretnutí. S priemerom 0,74 gólu na zápas je iba tesne za najlepším strelcom v histórii súťaže Cristianom Ronaldom (0,76). Podľa oficiálnych zdrojov UEFA práve Portugalčana pripravil Lewandowski v utorok o "rýchlostný" rekord. Ronaldo strelil v roku 2015 štyri góly za 21 minút do siete Malmö.



"Rekordy nie sú až také podstatné. Najdôležitejšie je, že sme hrali naozaj dobre v obrane i v útoku a hladko zvíťazili. Vždy som šťastný, keď získame tri body, aj keď v danom zápase neskórujem. Držali sme sa nášho herného plánu a splnili taktické pokyny," uviedol Lewandowski pre akreditované médiá.



Jeho belehradská kanonáda v mnohom pripomínala gólostroj zo septembra 2015, keď sa v nemeckej 1. bundeslige proti Wolfsburgu presadil päťkrát v priebehu deviatich minút. Lewandowski je v tejto sezóne na neudržanie, v 28 zápasoch vsietil už 27 gólov. Od príchodu dočasného trénera Hansiho Flicka, ktorý nahradil na lavičke Nika Kovača, trafil Poliak do čierneho sedemkrát.



"Tieto čísla svedčia o tom, aký je Lewy neuveriteľný profesionál. K tréningom pristupuje mimoriadne svedomito. Vždy ešte absolvuje nejaké extra tréningové jednotky. Hrá v životnej forme," pochválil Flick zakončovateľa, ktorý je historicky najlepším strelcom Bayernu v Lige majstrov, keď prekonal Thomasa Müllera (43). Bavori pridali v zápase s CZ Belehrad ďalší rekord, keď strelili v LM päť a viac gólov už v 20. zápase. Doteraz sa delil o prvú priečku s Barcelonou (19 zápasov).