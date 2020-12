LM: Liverpool má ďalšiu šancu spečatiť postup,Real chce zložiť reparát

Program 5. kola skupinovej fázy Ligy majstrov 2020/2021:



UTOROK 1. decembra /SEČ/



A-skupina



18.55 Lokomotiv Moskva - RB Salzburg /rozhoduje: Ali Palabiyik (Tur.)/

21.00 Atletico Madrid - Bayern Mníchov /Clement Turpin (Fr.)/



tabuľka:



1. Bayern Mníchov 4 4 0 0 15:4 12 *

2. Atletico Madrid 4 1 2 1 4:7 5

3. Lokomotiv Moskva 4 0 3 1 4:5 3

4. Red Bull Salzburg 4 0 1 3 7:14 1



* postup do osemfinále



B-skupina



18.55 Šachtar Doneck - Real Madrid /Ovidiu Haţegan (Rum.)/

21.00 Borussia Mönchengladbach - Inter Miláno /Danny Makkelie (Hol.)/



tabuľka:



1. Borussia Mönchengladbach 4 2 2 0 14:4 8

2. Real Madrid 4 2 1 1 9:7 7

3. Šachtar Doneck 4 1 1 2 3:12 4

4. Inter Miláno 4 0 2 2 4:7 2



C-skupina



21.00 Olympique Marseille - Olympiakos Pireus /Jesús Gil Manzano (Šp.)

21.00 FC Porto - Manchester City /Björn Kuipers (Hol.)/



tabuľka:



1. Manchester City 4 4 0 0 10:1 12 *

2. FC Porto 4 3 0 1 8:3 9

3. Olympiakos Pireus 4 1 0 3 1:6 3

4. Olympique Marseille 4 0 0 4 0:9 0



* postup do osemfinále



D-skupina



21.00 FC Liverpool - Ajax Amsterdam /Tobias Stieler (Nem.)/

21.00 Atalanta Bergamo - FC Midtjylland /Tasos Sidiropoulos (Gr.)/



tabuľka:



1. FC Liverpool 4 3 0 1 8:2 9

2. Ajax Amsterdam 4 2 1 1 7:5 7

3. Atalanta Bergamo 4 2 1 1 8:7 7

4. FC Midtjylland 4 0 0 4 2:11 0

Bratislava 30. novembra (TASR) - Futbalisti FC Liverpool budú mať v utorok ďalšiu šancu spečatiť postup do osemfinále Ligy majstrov 2020/2021. Medzi elitnú šestnástku ich môže definitívne posunúť domáce víťazstvo nad Ajaxom Amsterdam. Osemfinálovú istotu už majú obhajca trofeje Bayern Mníchov, Manchester City, FC Barcelona, Chelsea Londýn, Juventus Turín a FC Sevilla. Blízko k účasti vo vyraďovačke je FC Porto, Portugalčanom stačí získať bod.Liverpool je po štyroch kolách na čele tabuľky D-skupiny s dvojbodovým náskokom pred holandským šampiónom a Atalantou Bergamo. Generálka na Ajax mu nevyšla podľa predstáv, keď v dueli anglickej Premier League iba remizoval na pôde Brightonu & Hove Albion 1:1. Dva góly Liverpoolu neuznali pre ofsajd a v závere nadstaveného času "The Reds" prišli o víťazstvo, keď inkasovali z jedenástky. Početnú maródku v tíme rozšíril skúsený stredopoliar James Milner, ktorý si zranil zadný stehenný sval.Tréner Jürgen Klopp po strate dvoch bodov hromžil, sťažoval sa na nabitý zápasový kalendár i na program najvyššej anglickej súťaže. "" čertil sa nemecký kouč, ktorý proti Ajaxu nemôže počítať s dlhodobo zraneným Virgilom van Dijkom, Thiagom Alcantarom ani Alexom Oxladeom-Chamberlainom.Ďalším šlágrom utorňajšieho programu 5. kola bude súboj medzi Atleticom Madrid a Bayernom Mníchov. Atletico je v tabuľke druhé o dva body pred Lokomotivom Moskva, ktorý privíta Red Bull Salzburg. "Los Colchoneros" v španielskej La Lige ešte neokúsili trpkosť prehry a dobrú formu chcú potvrdiť aj proti Bayernu, ktorému budú pre zranenia chýbať obrancovia Lucas Hernandez a Jerome Boateng i stredopoliari Javi Martinez s Corentinom Tolissom.," zdôraznil tréner Atletica Diego Simeone.V B-skupine hostí Borussia Mönchengladbach v kádri so slovenským krídelníkom Lászlóom Bénesom Inter Miláno, ktorého dres oblieka Milan Škriniar. Bundesligista je s ôsmimi bodmi na čele tabuľky a víťazstvom by si otvoril osemfinálové brány. Inter má už iba teoretickú šancu na postup, na druhý Real Madrid stráca päť bodov. "Nerazzurri" sa naladili na súboj s Borussiou triumfom 3:0 na ihrisku Sassuola, Škriniar odohral celý zápas. "Vpovedal tréner Interu Antonio Conte.Real nastúpi na Olympijskom štadióne v Kyjeve proti Šachtaru Doneck a Ukrajincom má čo odplácať. V úvodnom dueli totiž svojmu súperovi podľahol doma 2:3. V tabuľke má pred Šachtarom trojbodový náskok a víťazstvo v Kyjeve by znamenalo postupovú definitívu. "Biely balet" sa bude chcieť rehabilitovať za sobotňajšiu nečakanú ligovú prehru 1:2 s Deportivom Alaves. "Š," uviedol kormidelník Realu Zinedine Zidane, ktorý by mal mať k dispozícii aj Edena Hazarda. "," dodal francúzsky kouč.