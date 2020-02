LIGA MAJSTROV: Liverpool padol v Madride, Dortmund zdolal PSG

Úvodné osemfinálové zápasy Ligy majstrov:



Atletico Madrid - FC Liverpool 1:0 (1:0)

Gól: 4. Niguez. Rozhodoval: Marciniak (Poľ.), ŽK: Correa - Mane, Gomez



Atletico: Oblak - Vrsaljko, Savič, Felipe, Renan Lodi - Koke, Niguez, Thomas, Lemar (46. Llorente) - Correa (77. Costa), Morata (70. Vitolo)

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson - Henderson (80. Milner), Fabinho, Wijnaldum - Salah (72. Oxlade-Chamberlain), Firmino, Mane (46. Origi)



Borussia Dortmund - Paríž St. Germain 2:1 (0:0)

Góly: 69. a 77. Haaland - 75. Neymar. Rozhodoval: Lahoz (Šp.), ŽK: Witsel - Gueye, Neymar, Meunier, Verratti



Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Zagadou - Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro - Sancho (90. Schmelzer), Haaland, Hazard (68. Reyna)

PSG: Navas - Meunier, Kimpembe, Thiago Silva, Kurzawa - Verratti, Marquinhos, Gueye - Di Maria (77. Sarabia), Mbappe, Neymar

Bratislava 18. februára (TASR) - Obhajca trofeje FC Liverpool vstúpil do vyraďovacej fázy futbalovej Ligy majstrov 2019/2020 neúspešne. V úvodnom stretnutí osemfinále prehral na pôde Atletica Madrid 0:1. V druhom utorňajšom zápase Borussia Dortmund zdolala doma Paríž St. Germain 2:1 zásluhou dvoch gólov Erlinga Brauta Haalanda. Odvety sú na programe 11. marca.Zverenci Jürgena Kloppa sa vrátili na madridský štadión Wanda Metropolitano, kde v predchádzajúcej sezóne slávili finálový triumf nad Tottenhamom Hotspur. Z vtedajšej základnej zostavy chýbal jedine stopér Joel Matip, ktorého nahradil Joe Gomez. Začiatok však hosťom nevyšiel, už vo 4. minúte nedokázali odvrátiť rohový kop, k lopte sa dostal Saul Niguez a z bezprostrednej blízkosti otvoril skóre. Situáciu ešte skúmal VAR pre možný ofsajd, no odobril expresný otvárací zásah. Nemecký tréner nikdy v LM nevyhral duel proti domácemu španielskemu tímu a jednoduché to nemal ani tentoraz. Obrana Atletica zostávala hlboko a dávala si pozor, aby jej neunikli Mohamed Salah, Roberto Firmino či Sadio Mane.Atletico je na vlastnom trávniku v LM nesmierne silné, v predchádzajúcich jedenástich domácich vystúpeniach v play off udržalo desaťkrát čisté konto. Kouč Diego Simeone na jeho lavičke nikdy domáci vyraďovací súboj neprehral, klub celkovo prehral na svojej pôde v európskych súťažiach jediný zápas z predchádzajúcich 25. Potvrdzoval to aj ďalší priebeh, v ktorom bol nebezpečnejší španielsky tím. Po zaváhaní Virgila van Dijka sa v šanci objavil Alvaro Morata, ktorého zakončenie zneškodnil brankár Alisson Becker.Do druhého polčasu poslali obaja tréneri čerstvú krv. Simeone vystužil stred poľa Marcosom Llorente, ktorý vystriedal Thomasa Lemara, Klopp nútene vytiahol Divocka Origiho namiesto zraneného Maneho. Liverpoolčanom väčšinou nevychádzali centre, Gomezovi sa konečne podarilo nájsť Salaha medzi dvoma obrancami, ale Egypťan hlavičkoval vo veľkej šanci mimo. Hostia obliehali, domáca obrana však bola pevná a Atletico dokonca mohlo zdvojnásobiť svoj náskok, Alvaro Morata sa vo svojom jubilejnom 50. zápase v LM pošmykol v kľúčovom momente. Pre Madridčanov bolo dôležité, že prežili najväčší nápor Liverpoolu a neinkasovali v domovskom prostredí.Do zostavy PSG sa po štvorzápasovej absencii zavinenej zranením vrátil Neymar. Zvýšil ofenzívny potenciál, ktorým obe mužstvá bohato disponujú, veď Dortmund skóroval v predchádzajúcich šiestich stretnutiach 24-krát. Práve brazílsky útočník mal prvú príležitosť, ale z priameho kopu spoza šestnástky netrafil bránku. Domáci vyrukovali na Parížanov napádaním a vedeli aj zahroziť. Po priamom kope hlavičkoval tesne nad Mats Hummels, hosťujúci brankár Keylor Navas musel zasahovať po ďalšom sľubnom centri Jordana Sancha. Borussia stupňovala tempo, otvárací zásah to však neprinieslo.Dortmundu sa na rozdiel od Paríža darila medzihra a priebeh zápasu sa po zmene strán viac otvoril. Hostia mohli kedykoľvek bleskovo udrieť vďaka Neymarovi s Kylianom Mbappem, v obrane ich zamestnával Haaland. Práve on otvoril skóre, keď v 69. minúte dorazil loptu do siete po zblokovanom pokuse Raphaela Guerreira. VAR posúdil, že pri gólovej akcii nezahral rukou. PSG rýchlo odpovedal, v 75. minúte Mbappe prerazil cez defenzívu súpera a Neymar zužitkoval ponuku na vyrovnanie. Rovnovážny stav však vydržal len dve minúty, Haaland si prebral loptu a spoza šestnástky ľavačkou nechytateľne vrátil Borussii vedenie, ktoré si udržala do záverečného hvizdu.