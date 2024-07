Ludogorec, Klaksvík a Petrocub postúpili do 2. predkola

odvety 1. predkola LM:



FC Differdange 03 - KÍ Klaksvík 0:0



/prvý zápas: 0:2, postúpil Klaksvík/







Dinamo Batumi - Ludogorec Razgrad 1:0 (1:0)



/prvý zápas: 1:3, postúpil Ludogorec/







FC Petrocub Hincesti - Ordabasy Šymkent 1:0 (1:0)



/prvý zápas: 0:0, postúpil Petrocub/

Bratislava 17. júla (TASR) - Futbalisti bulharského Ludogorca Razgrad postúpili do 2. predkola Ligy majstrov. V stredajšom odvetnom dueli síce prehrali na pôde Dinama Batumi 0:1, no po dvojzápase idú ďalej so súhrnným výsledkom 3:2. Účasť v ďalšej fáze si vybojovali aj faerský KÍ Klaksvík a moldavský Petrocub Hincesti.