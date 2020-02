LIGA MAJSTROV: Pokorní lyončania idú do odvety s Juventusom s náskokom

Lyon 27. februára (TASR) - Gól stredopoliara Lucasa Tousarta zariadil pre Olympique Lyon cenný triumf 1:0 nad Juventusom Turín v stredajšom prvom osemfinálovom dueli Ligy majstrov. Domáci ťažili z výborného výkonu v prvom polčase a prežili aj tlak favorita v závere duelu, takže pred odvetou 17. marca majú k postupu medzi elitnú osmičku bližšie.



"Bolo to z našej strany v prvom polčase prvotriedne predstavenie. V druhom to už bolo oveľa ťažšie, ale zvládli sme to. Povedal som chlapcom pred zápasom, že v doma je veľmi dôležité neinkasovať, čo sme splnili a teraz potrebujeme skórovať aj v Turíne. Je to stále iba polčas a musíme zostať pokorní," povedal pre agentúru AFP kouč Lyonu Rudi Garcia. Jeho tím dosiahol najcennejší výsledok od výhry nad Manchestrom City v skupinovej fáze minulého ročníka Ligy majstrov.



Rozhodujúci moment zápasu prišiel v čase, keď ošetrovali krvácajúcu hlavu obrancu hostí Matthijsa de Ligta. Houssem Aouar prešiel poľahky z ľavej strany až do šestnástky a po jeho spätnej prihrávke zaznamenal Tousart víťazný zásah. Lyon v prvom polčase súpera úplne "vygumoval", Turínčania nemali za 45 minút ani jednu strelu na bránku. Bezzubý bol aj hviezdny Cristiano Ronaldo. Ten vyšiel prvýkrát v tomto kalendárnom roku strelecky naprázdno, predtým skóroval vo všetkých deviatich štartoch od začiatku januára a od decembra nastrieľal spolu až 19 gólov.



Juventus v 87. minúte v záverečnom tlaku síce dostal loptu do siete, ale Paulo Dybala stál v jasnom ofsajde. "V prvom polčase to nebol Juventus, aký poznáme. Vôbec sme nedokázali zaútočiť, niektorým veciam dokážem naozaj iba ťažko porozumieť," kritizoval svojich zverencov kouč hostí Maurizio Sarri. Zdôraznil však, že jeho tím mohol kopať v zápase až dve penalty. "Nehrali sme dnes tak, ako sa patrí na Ligu majstrov, no našťastie máme ešte 90 minút, aby sme to zvrátili."



Juventus bude musieť v osemfinále doháňať náskok rovnako ako v minulej sezóne. Vtedy prehral na ihrisku Atletica Madrid v prvom dueli 0:2, no Ronaldo hetrikom v odvete zabezpečil triumf svojho mužstva 3:0 a postup do ďalšej fázy. "Veríme si. Som presvedčený, že s podporou našich fanúšikov druhý zápas zvládneme a pôjdeme ďalej," povedal Aaron Ramsey.



Zápas sa hral pred vypredaným hľadiskom štadióna Groupama. Bolo v ňom aj približne 3000 priaznivcov Juventusu, hoci viacerí francúzski politici žiadali zakázať im účasť na zápase z obáv pred šíriacim sa koronavírusom z Talianska.