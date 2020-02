LIGA MAJSTROV: Manchester City prehĺbil krízu madridského Realu

Bratislava 27. februára (TASR) - Dvoma gólmi v priebehu piatich minút v záverečnej štvrťhodine otočili futbalisti Manchestru City stredajší prvý osemfinálový duel Ligy majstrov na ihrisku Realu Madrid. Po triumfe 2:1 tak majú pred odvetou mimoriadne sľubnú pozíciu. "Dokázali sme, že môžeme prísť na ktorýkoľvek štadión a vyhrať tam," tešil sa kouč hostí Pep Guardiola.



Real sa síce po hodine hry ujal vedenia zásluhou Isca, no Gabriel Jesus v 78. minúte vyrovnal a Kevin De Bruyne o päť minút neskôr z pokutového kopu zariadil víťazstvo City. "Dosiahnuť to na Bernabeu je pre nás veľká satisfakcia. Potešila ma výhra, ale aj výkon, akým sme sa prezentovali," vyhlásil Guardiola, ktorý vynechal zo základu Sergia Agüera, Fernandinha i nie úplne doliečeného Raheema Sterlinga.



Real napokon dohrával bez vylúčeného kapitána Sergia Ramosa, ktorý v 86. minúte pykal za zákrok na unikajúceho Jesusa a nebude tak k dispozícii v odvete. Ramos videl už 26. červenú kartu v kariére a svoju štvrtú v Lige majstrov, čo je podľa štatistík britskej analytickej spoločnosti Opta spolu so Zlatanom Ibrahimovičom a Edgarom Davidsom najviac v doterajšej histórii najprestížnejšej súťaže.



"Takáto desaťminútovka úplne zmenila zápas. Odohrali sme dobrý duel a o to viac bolia chyby, ktoré sme v závere urobili. Nezaslúžili sme si takýto výsledok, no vo futbale musíte byť koncentrovaní plných 90 minút," hodnotil tréner Realu Zinedine Zidane. Jeho zverenci sú pred nedeľňajším El Clasicom proti Barcelone v kríze, z uplynulých piatich duelov vyhrali jediný raz. Pred duelom s City prehrali v lige s Levante a iba remizovali doma so Celtou Vigo, takže sa v tabuľke prepadli o dva body za Barcelonu. "Vieme, v akej situácii sa nachádzame. Máme zlú sériu a sami sa z nej musíme dostať. Už v nedeľu máme prvú šancu na zmenu a aj do Manchestru potom musíme ísť s tým, že tam ideme vyhrať," dodal Zidane. Jeho tím musí v odvete skórovať minimálne dvakrát.



Dôležitým momentom pred obratom skóre bol príchod Sterlinga, ktorý sa po svalovom zranení dostal na ihrisko až v 73. minúte a práve po faule na neho zaznamenal De Bruyne z bieleho bodu víťazný gól. "Keď sme boli lepší, tak sme inkasovali a keď sa potom už zdalo, že Real si to ustráži, otočili sme skóre. Taký je futbal," uviedol Guardiola, ale pred odvetou 17. marca varuje: "Sme v dobrej pozícii, ale stále nie je koniec. Ak je na svete nejaký tím, ktorý aj toto dokáže otočiť, tak je to Real Madrid."