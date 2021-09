Mbappe má problémy s členkami, Pochettino: Nebol to dobrý večer

Bruggy 16. septembra (TASR) – Francúzsky futbalista Kylian Mbappe z Paríža St. Germain utrpel v stredajšom stretnutí Ligy majstrov na ihrisku FC Bruggy zranenie členka. Podľa trénera Mauricia Pochettina budú detailnejšie informácie o jeho stave známe až po štvrtkových vyšetreniach, no 22-ročný útočník už má problémy s oboma členkami.



Pre argentínskeho kouča to bolo ďalšie sklamanie po tom, ako jeho zverenci nepotvrdili v Belgicku úlohu favorita. Nepodarilo sa im to napriek tomu, že v útoku od začiatku nastúpila hviezdna trojica Lionel Messi, Mbappe a Neymar. Hostia síce otvorili skóre, keď sa po prihrávke Mbappeho presadil Ander Herrera, ale domáci stihli vyrovnať do prestávky. Francúz pre zranenie nútene striedal krátko po zmene strán.



„Nebol to dobrý večer, musíme však pokojne pracovať ďalej a časom sa to zlepší. Messi, Neymar a Mbappe potrebujú čas, aby si lepšie porozumeli. Musíme vytvoriť tím," zdôraznil Pochettino pre RMC Sport.