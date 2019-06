Messi sa s 12 gólmi stal najlepším kanonierom Ligy majstrov

INDIVIDUÁLNE ŠTATISTIKY SÚŤAŽE PO FINÁLE LM 2018/2019

najlepší strelci:



12 gólov - Lionel Messi (FC Barcelona)



8 - Robert Lewandowski (Bayern Mníchov)



6 - Dušan Tadič (Ajax Amsterdam), Moussa Marega (FC Porto), Cristiano Ronaldo (Juventus Turín), Sergio Agüero (Manchester City)



5 - Lucas Moura, Harry Kane (obaja Tottenham Hotspur), Edin Džeko (AS Rím), Andrej Kramarič (Hoffenheim), Neymar (Paríž St. Germain), Paulo Dybala (Juventus Turín), Raheem Sterling (Manchester City)



najviac asistencií:



5 - Leroy Sane (Manchester City), Tadič, Luis Suarez a Jordi Alba (obaja FC Barcelona),



4 - Carlos Soler (FC Valencia), Riyad Mahrez (Manchester City), Kylian Mbappe (Paríž St. Germain), Džeko, Kevin de Bruyne (Manchester City), Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool)

strely na bránu:



24 - Messi



21 - Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam)



17 - Heung-Min Son (Manchester City)



16 - Neymar, Agüero



15 - Lewandowski, Marega, Mohamed Salah (FC Liverpool)



14 - Philippe Coutinho (FC Barcelona), Kane

strely mimo brány:



21 - Ziyech, Suarez



20 - Salah



19 - C. Ronaldo



17 - Messi



16 - Marcus Rashford (Manchester United)

najviac faulujúci:



22 - Sadio Mane (FC Liverpool)



21 - Nicolas Tagliafico a Tadič (obaja Ajax Amsterdam)



20 - Sergio Busquets (FC Barcelona)



18 - Salah a Fabinho (obaja Liverpool), Denzel Dumfries (PSV Eindhoven), Fernandinho (Manchester City), Mousa Sissoko (Tootenham Hotspur)

najviac faulovaní:



34 - Neymar



27 - Suarez



25 - Mane



24 - Hirving Lozano (PSV Eindhoven), Paul Pogba (Manchester United)



23 - Tagliafico, Ziyech



najviac žltých kariet:



6 - Tagliafico



4 - Mohamed Ali Camara (Young Boys Bern), Nicolas Otamendi (Manchester City)

TÍMOVÉ ŠTATISTIKY

najviac strelených gólov:



30 - Manchester City



26 - FC Barcelona



24 - FC Liverpool



22 - Ajax Amsterdam



20 - Tottenham, Paríž St. Germain, FC Porto

najviac inkasovaných gólov:



19 - Tottenham



17 - Crvena Zvezda Belehrad



16 - Šachtar Doneck, Olympique Lyon, Viktoria Plzeň



14 - Porto, Hoffenheim, AS Monaco, Schalke 04 Gelsenkirchen

strely:



199 - FC Barcelona a Tottenham



186 - Liverpool



185 - Ajax Amsterdam



181 - Manchester City



151 - Real Madrid, Juventus Turín



strely na bránu:



77 - FC Barcelona



73 - Tottenham



70 - Ajax Amsterdam, Manchester City



57 - Paríž St. Germain, Liverpool



55 - Real Madrid



strely mimo bránu:



78 - FC Liverpool



74 - FC Barcelona



70 - Ajax Amsterdam, Manchester City



68 - Juventus Turín



66 - Real Madrid

Bratislava 2. júna (TASR) - Najlepším kanonierom futbalovej Ligy majstrov 2018/2019 sa s dvanástimi gólmi stal Lionel Messi z Barcelony. Argentínčan strelil dva góly do siete FC Liverpool v prvom semifinále na Camp Nou, no "The Reds" Barcu senzačne vyradili. V Katalánsku síce prehrali 0:3, ale na Anfielde súpera deklasovali 4:0. Na druhej priečke skončil osemgólový Robert Lewandowski z Bayernu Mníchov.Najviac asistencií mali na konte Leroy Sane z Manchestru City, ktorý prihral na päť gólov "", resp. Dušan Tadič z Ajaxu Amsterdam, Luis Suarez a Jordi Alba z Barcelony. "" boli najlepší v produktivite, keď skórovali 30-krát. Naopak, najviac inkasovala obrana Tottenhamu, Spurs dostali 19 gólov. Najviac striel zaznamenali FC Barcelona a Tottenham (po 199), španielsky majster do priestoru brány vyslal 77 pokusov, mimo 74 a ďalších 48 jej súperi zablokovali.V hlavnej súťaži LM sa odohralo 125 zápasov a padlo v nich 366 gólov, čo je priemer 2,93 gólu na zápas. Gól tak padol priemerne každých 32 minút.