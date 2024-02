Žilinu čaká v osemfinále domáci zápas s FC Kodaň

Žreb osemfinále mládežníckej Ligy majstrov:



AZ Alkmaar - FC Porto



AC Miláno - SC Braga



Real Madrid - RB Lipsko



MŠK ŽILINA - FC Kodaň



FC Salzburg - FC Nantes



Olympiakos Pireus - Racing Lens



Bayern Mníchov - Feyenoord Rotterdam



1. FSV Mainz 05 - Manchester City







Žreb štvrťfinále:



1. víťaz 1. FSV Mainz 05/Manchester City - víťaz AZ Alkmaar/FC Porto



2. víťaz FC Salzburg/FC Nantes - víťaz MŠK ŽILINA/FC Kodaň



3. víťaz Bayern Mníchov/Feyenoord Rotterdam - víťaz Olympiakos Pireus/Racing Lens



4. víťaz AC Miláno/SC Braga - víťaz Real Madrid/RB Lipsko







Žreb semifinále:



1. víťaz 3. štvrťfinále - víťaz 2. štvrťfinále



2. víťaz 1. štvrťfinále - víťaz 4. štvrťfinále







Žreb finále:



víťaz 1. semifinále - víťaz 2. semifinále







ďalší program:



27./28. februára 2024: osemfinále



12./13. marca 2024: štvrťfinále



19. apríla 2024: semifinále



22. apríla 2024: finále





Nyon 9. februára (TASR) - Súperom futbalistov MŠK Žilina v osemfinále mládežníckej Ligy majstrov bude FC Kodaň. Piatkový žreb vo švajčiarskom Nyone rozhodol o tom, že slovenský zástupca bude mať výhodu domáceho prostredia.Žilinčania si miestenku medzi 16 najlepšími tímami súťaže vybojovali stredajším víťazstvom 2:1 nad Borussiou Dortmund v domácom stretnutí play off. Víťazný gól strelil v 89. minúte striedajúci Michal Pekelský.Zverenci trénera Ivana Beláka mohli okrem Kodane dostať za súpera aj Racing Lens, Real Madrid, FC Salzburg, Feyenoord Rotterdam, AC Miláno, Manchester City alebo FC Porto. Osemfinále je na programe 27./28. februára.V prípade postupu do štvrťfinále nastúpia hráči Žiliny proti víťazovi súboja FC Salzburg - FC Nantes. Hralo by sa v Rakúsku alebo vo Francúzsku.