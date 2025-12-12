Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Žilinu čaká v 16-finále domáci zápas s FC Liverpool

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Výhodu domáceho prostredia bude mať Žilina ako tím, ktorý vzišiel z majstrovskej vetvy.

Autor TASR
Nyon 12. decembra (TASR) - Súperom futbalistov MŠK Žilina v 16-finále mládežníckej Ligy majstrov bude FC Liverpool. Rozhodol o tom piatkový žreb vo švajčiarskom Nyone. Výhodu domáceho prostredia bude mať Žilina ako tím, ktorý vzišiel z majstrovskej vetvy.

Žilinčania si miestenku medzi 32 najlepšími tímami súťaže vybojovali stredajším víťazstvom 2:0 v riadnom hracom čase a 7:6 v jedenástkovom rozstrele nad Crvenou Zvezdou Belehrad v domácom odvetnom zápase 3. kola majstrovskej vetvy. Rozhodujúci gól z bieleho bodu strelil Kristián Stručka.

Zverenci trénera Ivana Beláka mohli okrem Kodane dostať za súpera aj Atletico Madrid, FC Barcelona, Tottenham Hotspur, Manchester City, Borussiu Dortmund, Sporting Lisabon, Paríž Saint-Germain, Inter Miláno alebo Ajax Amsterdam. Šestnásťfinále je na programe 3./4. februára. V prípade postupu do osemfinále rozhodne o ďalšom súperovi Žiliny žreb, ktorý sa v Nyone uskutoční 6. februára.



Žreb šestnásťfinále mládežníckej Ligy majstrov:

Chelsea - PSV Eindhoven

Benfica Lisabon - Slavia Praha

Club Bruggy - AS Monaco

Real Madrid - Olympique Marseille

Villarreal - Bayer Leverkusen

Athletic Bilbao - Eintracht Frankfurt

Dynamo Kyjev - Atletico Madrid

Maccabi Haifa - FC Barcelona

Real Betis - Tottenham Hotspur

HJK Helsinki - Manchester City

AZ Alkmaar - Borussia Dortmund

Puskás Akadémia - Sporting Lisabon

Dinamo Minsk - Paríž Saint-Germain

FC Kolín - Inter Miláno

Legia Varšava - Ajax Amsterdam

MŠK ŽILINA - FC Liverpool



Ďalší program:

3./4. februára 2026: šestnásťfinále

24./25. februára 2026: osemfinále

17./18. marca 2026: štvrťfinále

17. apríla 2026: semifinále

20. apríla 2026: finále
