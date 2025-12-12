< sekcia Šport
Žilinu čaká v 16-finále domáci zápas s FC Liverpool
Výhodu domáceho prostredia bude mať Žilina ako tím, ktorý vzišiel z majstrovskej vetvy.
Autor TASR
Nyon 12. decembra (TASR) - Súperom futbalistov MŠK Žilina v 16-finále mládežníckej Ligy majstrov bude FC Liverpool. Rozhodol o tom piatkový žreb vo švajčiarskom Nyone. Výhodu domáceho prostredia bude mať Žilina ako tím, ktorý vzišiel z majstrovskej vetvy.
Žilinčania si miestenku medzi 32 najlepšími tímami súťaže vybojovali stredajším víťazstvom 2:0 v riadnom hracom čase a 7:6 v jedenástkovom rozstrele nad Crvenou Zvezdou Belehrad v domácom odvetnom zápase 3. kola majstrovskej vetvy. Rozhodujúci gól z bieleho bodu strelil Kristián Stručka.
Zverenci trénera Ivana Beláka mohli okrem Kodane dostať za súpera aj Atletico Madrid, FC Barcelona, Tottenham Hotspur, Manchester City, Borussiu Dortmund, Sporting Lisabon, Paríž Saint-Germain, Inter Miláno alebo Ajax Amsterdam. Šestnásťfinále je na programe 3./4. februára. V prípade postupu do osemfinále rozhodne o ďalšom súperovi Žiliny žreb, ktorý sa v Nyone uskutoční 6. februára.
Žreb šestnásťfinále mládežníckej Ligy majstrov:
Chelsea - PSV Eindhoven
Benfica Lisabon - Slavia Praha
Club Bruggy - AS Monaco
Real Madrid - Olympique Marseille
Villarreal - Bayer Leverkusen
Athletic Bilbao - Eintracht Frankfurt
Dynamo Kyjev - Atletico Madrid
Maccabi Haifa - FC Barcelona
Real Betis - Tottenham Hotspur
HJK Helsinki - Manchester City
AZ Alkmaar - Borussia Dortmund
Puskás Akadémia - Sporting Lisabon
Dinamo Minsk - Paríž Saint-Germain
FC Kolín - Inter Miláno
Legia Varšava - Ajax Amsterdam
MŠK ŽILINA - FC Liverpool
Ďalší program:
3./4. februára 2026: šestnásťfinále
24./25. februára 2026: osemfinále
17./18. marca 2026: štvrťfinále
17. apríla 2026: semifinále
20. apríla 2026: finále
