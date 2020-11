LIGA MAJSTROV: Morata poslal Juventus do vyraďovačky

Turín 25. novembra (TASR) – Gól striedajúceho Alvara Moratu z druhej minúty nadstaveného času zachránil futbalistom Juventusu Turín víťazstvo nad Ferencvárosom Budapešť a zároveň znamenal postup talianskeho šampióna do vyraďovacej časti Ligy majstrov 2020/2021.



Španielsky reprezentant sa presadil po presnom centri Juana Cuadrada z pravej strany, keď hlavičkou nasmeroval loptu pomedzi nohy brankára Dénesa Dibusza.



„Myslím si, že som mal pri tom góle aj kusisko šťastia, no na to si nebude nikto pamätať. Každý si zapamätá iba gól. Bol to zložitý zápas, tak to v súčasnosti v Lige majstrov býva," povedal hrdina zápasu.



Juventus sa proti Ferencvárosu vytrápil. Hostí poslal v 19. minúte prekvapujúco do vedenia Albánec Myrto Uzuni, favorit vyrovnal v 35. min zásluhou Cristiana Ronalda, ktorý sa presadil ľavačkou spoza šestnástky.



Morata prišiel na ihrisko po hodine hry namiesto nepresvedčivého Paula Dybalu a v nadstavenom čase potvrdil nos na góly. Tréner Juventusu Andrea Pirlo v pozápasovom hodnotení vysvetil, prečo postavil do základnej jedenástky Argentínčana Dybalu, ktorý sa v uplynulých mesiacoch boril s koronavírusom a svalovým zranením.



„Dybalovi sa veľmi nedarilo. Má však za sebou dlhé obdobie nečinnosti a jeho hra postupne rastie. Týždne bral antibiotiká, je preto normálne, že mu dlhšie trvá, kým sa vráti do optimálnej formy. Musí však predvádzať výkony na hranici svojich možností."



Pirlo tak splnil prvý cieľ, ktorý si dal po nástupe na lavičku Juventusu. Jeho tímu patrí po štyroch kolách v G-skupine s deviatimi bodmi druhá priečka, Dynamo Kyjev ani Ferencváros s jedným bodom ho už nemôžu v tabuľke predstihnúť. S výkonom proti maďarskému majstrovi však nebol Pirlo spokojný.



„Naším cieľom bolo začať zápas s odlišným prístupom. Na papieri to malo byť jednoduché stretnutie, pri takých sa však môžete ľahko dostať do problémov.



Odštartovali sme pomaly, hrali sme profesorsky, netlačili sme sa dopredu, pravda, po takom množstve náročných zápasov sa ani nedá hrať v každom s rovnakou intenzitou. No chlapci dobre zareagovali, snažili sa to v závere nakloniť na našu stranu, čo sa aj podarilo a dosiahli sme výsledok, aký sme si želali."



Ferencváros tak po prehre 1:4 v prvom vzájomnom dueli nedokázal v odvete uchmatnúť cenný bod. Naďalej čaká na svoje prvé víťazstvo v skupinovej fáze LM od roku 1995. Slovenský reprezentant v službách Fradi Róbert Mak presedel duel na lavičke náhradníkov.



„Hráči sú z prehry zronení, no mali by byť hrdí na svoj výkon. Hrali sme výborne, sklamaní môžeme byť iba z výsledku," citovala agentúra AFP ukrajinského trénera hostí Serhija Rebrova.



Z prvého miesta tabuľky postupuje Barcelona, ktorá triumfovala v Kyjeve nad Dynamom 4:0. Po štyroch zápasoch naďalej kráča skupinou bez straty bodu. Po prvej bezgólovej 45-minútovke otvoril skóre premiérovým gólom v drese "blaugranas" obranca Sergino Dest po prihrávke Martina Braithwaita, dánsky útočník potom sám strelil ďalšie dva góly, jeden dal z pokutového kopu.



Záverečné slovo mal v druhej minúte nadstaveného času Antoine Griezmann. „Dosiahli sme svoj cieľ, ktorým bolo víťazstvo a postup medzi najlepšiu šestnástku. Tím pracoval dobre, mal veľa energie. Odohrali sme výborný zápas, strelili sme štyri góly, z čoho musíme byť šťastní," vyslovil sa tréner Barcelony Ronald Koeman.