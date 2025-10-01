Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 1. október 2025Meniny má Arnold
Newcastle vyhral nad Union Saint-Gilloise, Karabach zdolal Kodaň

Hráč Newcastle Joelinton (vľavo) bojuje o loptu s Kevinom Rodriguezom z Unionu SG počas zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov Royale Union Saint-Gilloise - Newcastle United v Bruseli 1. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Newcastle sa ujal vedenia v 17. minúte, keď strelu Sandra Tonaliho spoza šestnástky pred bránkou šikovne tečoval Nick Woltemade.

Bratislava 1. októbra (TASR) - Futbalisti Newcastlu United dosiahli prvé víťazstvo v tejto sezóne hlavnej fázy Ligy majstrov. Na pôde belgického Royale Union Saint-Gilloise triumfovali v dueli 2. kola presvedčivo 4:0. Azerbajdžanský FK Karabach zdolal doma FC Kodaň 2:0 a nadviazal na trojbodový zisk zo štadióna Benficy Lisabon.

Newcastle sa ujal vedenia v 17. minúte, keď strelu Sandra Tonaliho spoza šestnástky pred bránkou šikovne tečoval Nick Woltemade. Krátko pred prestávkou zvýšil z pokutového kopu Anthony Gordon. V 64. minúte pridal anglický reprezentačný útočník z ďalšej penalty tretí gól a triumf „strák" spečatil Harvey Barnes.



Liga majstrov - 2. kolo ligovej fázy:

Royale Union Saint-Gilloise - Newcastle United 0:4 (0:2)

Góly: 43. a 64. Gordon (oba z 11 m), 17. Woltemade, 81. Barnes



FK Karabach - FC Kodaň 2:0 (1:0)

Góly: 28. Zoubir, 84. Addai
