LIGA MAJSTROV: Omonia Nikózia s Hubočanom skončila v 2. predkole

Odvetné zápasy 2. predkola Ligy majstrov:



Žalgiris Vilnius - Ferencváros Budapešť 1:3 (0:1)



Góly: 90.+3. Diaw - 44. a 72. Mmaee, 90.+4. MAK



/J. Sylvestr hral do 61. min - R. Mak nastúpil v 77. min/



/prvý zápas 0:2, Ferencváros postúpil do 3. predkola/



Omonia Nikózia - Dinamo Záhreb 0:1 (0:0)



Gól: 79. Menallo



/T. Hubočan odohral celý duel, M. Ďuriš nastúpil v 77. min/



/prvý zápas 0:2, Dinamo postúpilo do 3. predkola/



Flora Tallinn - Legia Varšava 0:1 (0:0)



Gól: 61. Guimaraes Lopes



/prvý zápas 1:2, Legia postúpila do 3. predkola/



HJK Helsinki - Malmö FF 2:2 (1:1)



Góly: 7. Tenho, 78. Riski - 10. Christiansen, 76. Birmančevič



/prvý zápas 1:2, Malmö postúpilo do osemfinále/

Bratislava 27. júla (TASR) – Futbalisti Omonie Nikózia podľahli v utorkovom odvetnom stretnutí 2. predkola Ligy majstrov Dinamu Záhreb 0:1 a po prehre v úvodnom zápase 0:2 sa so súťažou rozlúčili. V drese cyperského majstra odohral celé stretnutie slovenský obranca Tomáš Hubočan, útočník Michal Ďuriš nastúpil v 77. minúte.Postup si vybojoval aj maďarský majster Ferencváros Budapešť po víťazstve 3:1 na ihrisku Žalgirisu Vilnius, ktoré v závere nadstaveného času spečatil slovenský reprezentant Róbert Mak. Už doma vyhral Ferencváros 2:0. Mak prišiel vo Vilniuse na ihrisko v 77. minúte. Za domácich nastúpil na 61 minút útočník Jakub Sylvestr.