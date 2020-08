Paríž St. Germain si prvýkrát zahrá finále Ligy Majstrov

Semifinále Ligy majstrov UEFA 2019/2020:



RB Lipsko – Paríž Saint-Germain 0:3 (0:2)



Góly: 13. Marquinhos, 42. Di Maria, 56. Bernat.

Rozhodoval: Kuipers (Hol.)

ŽK: Laimer, Halstenberg, Poulsen - Kimpembe, bez divákov



RB Lipsko: Gulácsi – Klostermann (83. Orban), Upamecano, Mukiele – Laimer (62. Halstenberg), Kampl (64. Adams), Sabitzer, Angelino – Olmo (46. Schick), Nkunku (46. Forsberg) – Poulsen



PSG: Rico – Kehrer, Kimpembe, Silva, Bernat – Herrera (83. Verratti), Marquinhos, Paredes (83. Draxler) – Di Maria (86. Sarabia), Mbappe (86. Choupo-Moting), Neymar

Lisabon 19. augusta (TASR) – Futbalisti Paríža St. Germain si po prvý raz v histórii zahrajú finále Ligy majstrov. V utorkovom prvom semifinále zdolali RB Lipsko 3:0 po góloch Marquinhosa, Angela Di Mariu a Juana Bernata. Di Maria mal okrem presného zásahu aj dve asistencie.Francúzsky šampión vypadol v uplynulých troch ročníkoch v osemfinále, štyrikrát predtým skončil vo štvrťfinále. Vo finále nastúpi v nedeľu 23. augusta proti víťazovi duelu Olympique Lyon – Bayern Mníchov. Druhé semifinále je na programe v stredu o 21:00.Od úvodu boli nebezpečnejší hráči francúzskeho majstra, ktorí si vypracovali aj prvé šance. V 6. minúte poslal Neymara do šance Mbappe, ale Brazílčan iba obtrel loptu o pravú žrď. O sedem minút neskôr sa však už mohli Parížania tešiť z gólu. Marquinhos si ideálne načasoval výskok na center Di Mariu a Gulácsi bol na jeho hlavičku krátky – 0:1. Lipsko mohlo vyrovnať v 25. minúte, keď Laimer potiahol loptu po pravej strane a naservíroval ju Poulsenovi, dánsky útočník však šancu zahodil. Na túto príležitosť odpovedal Neymar, keď sa rozhodol z pravej strany namiesto prihrávky priamo ohroziť Gulácsiho z priameho kopu, ale trafil opäť iba žrď. V 42. minúte však Neymar poslal po nedorozumení obrany Lipska gólovú prihrávku Di Mariovi a ten uzavrel skóre prvého polčasu na 2:0.Do druhého polčasu urobil tréner Lipska Nagelsmann dve zmeny, no jeho tím v 56. minúte opäť inkasoval. Di María poslal center do päťky a Bernat hlavičkou prekonal Gulácsiho – 3:0. Arbiter si ešte platnosť gólu potvrdil cez VAR. Náskok Parížanov mohol ešte narásť, ale ďalšie šance už zverenci Thomasa Tuchela nepremenili.