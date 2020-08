LIGA MAJSTROV: Plzeň delili od postupu sekundy

Plzeň 27. augusta (TASR) – Iba niekoľko desiatok sekúnd delilo futbalistov Viktorie Plzeň od postupu do tretieho predkola Ligy majstrov. V stredajšom zápase 2. predkola na pôde AZ Alkmaar viedli 1:0, no vo štvrtej minúte nadstaveného času po zákroku brankára Aleša Hrušku odpískal hlavný rozhodca Luis Godinho jedenástku. Teun Koopmeiners nezaváhal a v predĺžení zmaril dvoma zásahmi nádeje českého vicemajstra Albert Gudmundsson. V drese hostí nastúpil aj slovenský stredopoliar Miroslav Káčer, ktorý hral od 105. minúty.



Alkmaar v uplynulej sezóne, ktorú v Holandsku predčasne ukončili pre pandémiu koronavírusu, obsadil druhé miesto, za Ajaxom Amsterdam zaostal iba o skóre. Slovenského trénera Adriana Guľu výsledok mrzí o tom viac, že penalte predchádzal sporný moment.



„Pred tou situáciou malo byť opačné vhadzovanie. Lopta sa potom dostala do šestnástky len preto, že Limberského faulovali. Následne ich hráč spadol. Bola to mikrosituácia, ktorú by mal na úrovni Ligy majstrov posudzovať VAR. To by sme to potom ľahšie vstrebali. Musím sa pozrieť na záznam, či sme tomu mohli predísť," povedal Guľa v rozhovore pre iDnes.cz.



Práve Limberský v 78. minúte krížnou strelou zaskočil domácich, no jeho zásah ani dobrý výkon Viktorii nestačili.



„Futbal nám ukázal veľmi krutú tvár. Proti kvalitnému mužstvu do poslednej chvíle vediete, ste dvadsať sekúnd, jednu situáciu od postupu. Veľmi nás to bolí. Ale zároveň verím, že nás to zomkne a dostaneme sa aspoň do Európskej ligy. Chlapci podali veľmi slušný taktický výkon. Boli sme kompaktní, podarilo sa nám dobre zahustiť stred ihriska. V úvode sme vydržali tlak súpera a hru vyrovnali. Po našom góle som bol presvedčený, že zápas dotiahneme k postupu," zhodnotil sklamaný Guľa.



Gól v záverečných sekundách sa na hráčoch Plzne zjavne podpísal. V 98. minúte obrana neskoro zareagovala na prihrávku na Gudmundssona a ten nedal Hruškovi šancu. Následne ten istý hráč v závere využil otvorenejšiu defenzívu aj na gólovú poistku.



„V prvej časti predĺženia sme boli zaskočení, zamávalo to s nami. Potom sme museli preskupiť rady, pretože nám chýbal hrotový útočník, ale nakoniec to sadlo a mali sme dve dobré príležitosti. Tá Milana Havla za stavu 1:2 bola stopercentná," konštatoval Guľa. Jeho zverenci však v pohárovej Európe nekončia a predstavia sa v 3. predkole Európskej ligy. Vlani Plzenčania skončili v tejto fáze, keď nestačili na Antverpy.