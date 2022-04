TRAGÉDIA NA ŠTADIÓNE:Počas zápasu Liverpoolu s Benficou zomrel fanúšik

Liverpool 14. apríla (TASR) - Počas stredajšieho odvetného štvrťfinálového zápasu futbalovej Ligy majstrov medzi FC Liverpool a Benficou Lisabon (3:3) zomrel za dosiaľ neobjasnených okolností jeden z fanúšikov domáceho tímu.



Ako informovala agentúra DPA, priaznivcovi "The Reds" prišlo nevoľno ešte pred začiatkom stretnutia. Okamžite k nemu pribehli na pomoc záchranári a odviezli ho do miestnej nemocnice. Tam neskôr zomrel. Bližšie informácie o príčine smrti nie sú známe.



"FC Liverpool s hlbokým zármutkom potvrdzuje, že fanúšik, ktorému prišlo zle pred stredajším zápasom, nás navždy opustil," uviedol anglický klub na svojom oficiálnom webe. "Chceme v prvom rade vyjadriť hlbokú sústrasť jeho rodine, myšlienky nás všetkých smerujú práve k nej, k jeho milovaným a priateľom. Chceme sa poďakovať záchranárom za ich heroickú snahu pri poskytovaní prvej pomoci a oceniť úsilie našich zdravotníkov, stevardov a všetkých priaznivcov, ktorí asistovali pri tejto smutnej udalosti," dodal klubový hovorca.



Liverpool sa prebojoval do semifinále LM, po víťazstve 3:1 v prvom zápase na pôde portugalského tímu mu v stredajšej odvete na Anfielde stačila na postup aj remíza.