Futbal-LM: Podľa Kmotríka ml. Slovan diskriminovali

Bratislava 23. augusta (TASR) - Futbalistom slovenského šampióna Slovan Bratislava skomplikovali ťaženie v Lige majstrov nečakané okolnosti. V stredu mali nastúpiť na Faerských ostrovoch v 1. predkole proti KÍ Klasvík, no pre výskyt koronavíusu v tíme duel odložili na piatok. Po ďalšom pozitívnom teste v náhradnom mužstve neskôr zrušili aj ten. O osude zápasu sa teda rozhodne za zeleným stolom. Slovan sa v prípade nepriaznivého verdiktu plánuje odvolať.



"Belasým" hrozí podobný scenár ako vlani, ak Európska futbalová únia (UEFA) skontumuje duel v prospech domácich, Bratislavčania opäť neprejdú cez úvodné predkolo. Generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml. však verí, že napokon všetko dobre dopadne. Už po prílete prízvukoval, že Slovan dodržal všetky podmienky protokolu Return to Play a v rozhovore na klubovom webe poukázal na praktiky na Faerských ostrovoch: "Cítime sa poškodení. Na Faerských ostrovoch sme strávili päť dní, pričom každý ďalší deň bol náročnejší. Vo viacerých smeroch sme boli zo strany miestnych úradov diskriminovaní a to, čo sme si museli prežiť, nemalo nič spoločné s fair-play. Nadobudli sme presvedčenie, že išlo o snahu neférovo postúpiť do ďalšieho kola."



Slovan vyslal do dejiska zápasu tím, ktorý absolvoval pred odletom testy s negatívnym výsledkom. Po prílete sa však objavil jeden prípad koronavírusu. "Nebudeme teraz polemizovať o testoch na Faerských ostrovoch. Ako diskriminačné však vnímame rozhodnutie miestnych úradov. Všetci sme leteli jedným lietadlom a boli sme v rovnakom kontakte s nakazenou osobu. Paradoxne však bola karanténa uvalená len na členov realizačného tímu a hráčov, ktorí mohli zasiahnuť do zápasu. Ostatní členovia výpravy v karanténe neboli. Myslíme si, že domáce úrady účelovo uplatnili dvojitý meter a umelo nám zamedzili nastúpiť na zápas. Viackrát sme žiadali o opätovné pretestovanie hráčov, ktorí leteli v pondelok. Nebolo nám to umožnené a všetci museli zostať v karanténe," popísal Kmotrík udalosti na Faerských ostrovoch.



Podľa pravidiel UEFA zápas preložili a umožnili Slovanu poslať náhradnú zostavu. Ani tej sa však nevyhli problémy a aj v druhom tíme sa objavil koronavírus. "V druhej delegácii bolo 21 ľudí v lietadle, kde je 180 miest. Všetci leteli v maskách, s rukavicami a pri sedení dodržali výrazné rozstupy. Ak sa preukáže nákaza po prílete lietadla, tak bežne dajú do karantény len ľudí, ktorí sedeli v bezprostrednej blízkosti daného človeka. Nie celé lietadlo. Ak teda máte 21 ľudí v lietadle pre 180 ľudí, logicky vychádza, že nikto nesedel a ani nebol v priamom kontakte s nakazeným hráčom. Aj napriek tomu domáce úrady opäť účelovo dali druhé mužstvo do karantény," posťažoval sa Kmotrík, ktorý prezradil aj podivné praktiky miestnych úradov: "Aby nám to ešte viac znepríjemnili, tak na Faerských ostrovoch je v štátnej karanténe povolené trikrát denne vyjsť na čerstvý vzduch. Naša prvá výprava od stredy rána nemohla ani len vyjsť z izieb a do hotela viackrát prišla polícia, ktorá nám pohrozila, že v prípade opustenia izby či hotela by mohli byť naši členovia výpravy zadržaní či trestne stíhaní."



Verdikt disciplinárky UEFA sa očakáva v pondelok, vedenie Slovana zatiaľ nemá bližšie informácie o konaní, no v prípade rozhodnutia v neprospech slovenského majstra hodlajú "belasí" využiť všetky dostupné prostriedky na zvrátenie rozhodnutia: "Samozrejme, ak by k takému scenáru došlo, tak by sme podali odvolanie. Z udalostí posledných dní jasne vyplýva, že na Faerských ostrovoch robili všetko pre to, aby sa zápas neuskutočnil. Ak si to takto niekto nastaví, tak neviem ako chceme odohrať kvalifikácie európskych pohárov či Ligu národov. Toto má potom krátku životnosť a neviem, kam sa tým dostaneme. Riskujeme nebezpečný precedens aj v súvislosti s potenciálnymi budúcimi zápasmi, ktoré sa odohrajú na Faerských ostrovoch. Pokiaľ bude rozhodnutie UEFA v náš neprospech, tak určite podáme odvolanie a budeme sa brániť právnou cestou. Aj napriek tomu, že sa vraciame znechutení a plní negatívnych pocitov, nevzdávame sa. Budeme bojovať do poslednej chvíle."