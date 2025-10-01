< sekcia Šport
Pred zápasom Neapola so Sportingom Lisabon musela zasahovať polícia
Pri incidentoch po sebe oba tábory hádzali rôzne predmety z okolitých reštaurácií, pričom poškodili aj viacero áut.
Autor TASR
Neapol 1. októbra (TASR) - Fanúšikovské tábory futbalových klubov SSC Neapol a Sportingu Lisabon vyčíňali v uliciach talianskeho mesta pred stredajším duelom 2. kola Ligy majstrov. Jedného z priaznivcov Sportingu museli previezť do nemocnice a dvoch členov neapolského fanúšikovského jadra zatkli.
Pri incidentoch po sebe oba tábory hádzali rôzne predmety z okolitých reštaurácií, pričom poškodili aj viacero áut. Podľa tamojšieho periodika La Gazzetta dello Sport sa polícia snaží identifikovať ďalších siedmich fanúšikov. Neapol sa v rámci LM predstavil na štadióne Diega Maradonu prvýkrát od februára 2024, keď hostil v osemfinále Barcelonu. Do nového ročníka vstúpili zverenci Antonia Conteho prehrou 0:2 proti Manchestru City, Sporting vyhral nad Kajratom Almaty 4:1.
