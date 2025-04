PSG je bližšie k semifinálovej účasti, Enrique: Zaslúžené víťazstvo

Paríž 10. apríla (TASR) - Futbalisti Paríža Saint-Germain potvrdili úlohu favorita a priblížili sa k postupu do semifinále Ligy majstrov. Už istý majster francúzskej Ligue 1 v stredu zdolal v Parku princov Aston Villu 3:1. Anglický zástupca však podľa slov trénera Unaia Emeryho pred odvetou neskladá zbrane a naďalej verí, že si zahrá vo svojom prvom semifinále najprestížnejšej klubovej súťaže od roku 1982.



Fanúšikovia PSG zapochybovali na krátku chvíľu v 35. minúte, keď ich umlčal po ukážkovo zahratom prečíslení Morgan Rogers. Vedenie hostí však trvalo iba necelé štyri minúty a vyrovnať dokázal nechytateľnou strelou spoza šestnástky 19-ročný Desire Doue. Herná prevaha favorita sa ukázala aj po zmene strán, keď víťazný gól strelil Chviča Kvaracchelija. „Sme spokojní s týmto výsledkom, ale musíme pokračovať, pretože je tu druhý zápas a práca sa ešte neskončila,“ uvedomuje si 24-ročný gruzínsky špílmacher.



Prehra o gól by bola pre hostí pred odvetou prijateľná. V druhej minúte nadstavenia však Aston Villa inkasovala aj tretíkrát od portugalského ľavého obrancu Nuna Mendesa. Tím z Birminghamu stojí pred náročnou skúškou - zmazať manko vo Villa Parku. „Nie som šťastný, ale s výkonom mužstva som spokojný. Je pre nás výnimočné, že sme v Paríži a hráme štvrťfinále Ligy majstrov. Za stavu 2:1 sme mysleli na to, že v ďalšom zápase budeme hrať na víťazstvo. Za stavu 3:1 je to stále rovnaké. Sme tu a užívame si túto súťaž a ja som na hráčov veľmi hrdý. Boli sme blízko k dobrému výsledku. Villa Park je náš domov a dúfam, že tam budeme silnejší. Samozrejme, PSG sú stále favorit, ukázali svoju silu a individuálnu kvalitu,“ uviedol Emery, ktorého tím prišiel do Paríža so sériou siedmich víťazstiev vo všetkých súťažiach. Aston Villa hrala v semifinále súťaže ešte v roku 1982. V rámci Európskeho pohára majstrov (EPM), predchodcovi súčasnej Ligy majstrov napokon dokráčala až k zisku trofeje po finálovom triumfe nad Bayernom Mníchov.



PSG predĺžili víťazné ťaženie na šesť súťažných duelov. Parížania v tomto kalendárnom roku prehrali iba raz, bolo to 5. marca v úvodnom dueli osemfinále LM proti Liverpoolu. V stredu proti Aston Ville dominovali so 76-percentným držaním lopty, ako aj v streleckých pokusoch (14:5). „Myslím si, že sme si zaslúžili vyhrať tento zápas. Gól v poslednej minúte bol skvelý pre naše sebavedomie a pomyslenou čerešničkou na torte. Videli sme výkon, ktorý sme očakávali. Vždy je ťažké vytvoriť si šance proti tímu, ktorý nasadí stredový blok. Výborne sme sa však tlačili do zakončenia a robili sme dobré rozhodnutia v prechode do útoku. Teraz už musíme myslieť na odvetný duel, ktorý bude náročný,“ citoval slová domáceho kouča Luisa Enriqueho oficiálny portál uefa.com.