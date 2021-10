PSG proti Lipsku bez Neymara, Pochettino: Má malý zdravotný problém

Paríž 18. októbra (TASR) – Brazílčan Neymar nepomôže futbalistom Paríža St. Germain v utorkovom zápase Ligy majstrov proti RB Lipsko. Útočníka trápia svalové problémy v oblasti slabín, informovala agentúra AFP.



Vedenie klubu v pondelok uviedlo, že „od návratu z reprezentácie pociťuje bolesť. V najbližších dňoch sa podrobí ďalšiemu vyšetreniu, až potom sa bude môcť zapojiť do tréningu."



Neymar chýbal po návrate z Brazílie v zostave PSG už v piatkovom zápase Ligue 1 proti Angers (2:1). „Zdravie hráčov je vždy najvyššia priorita. ´Ney´ má malý zdravotný problém. Dúfame, že ho vyradí z hry len na niekoľko dní a v nedeľu bude môcť nastúpiť v šlágri proti Marseille," vyhlásil tréner PSG Mauricio Pochettino.



Ten na pondelkovom tréningu nemohol počítať s argentínskym útočníkom Maurom Icardim, ktorý odletel do Milána vyriešiť si osobný problém. Proti Lipsku bude tréner domácich skladať zostavu aj bez potrestaného Angela Di Mariu, zatiaľ nie sú k dispozícii ani rekonvalescenti Leandro Paredes a Sergio Ramos.



PSG je so 4 bodmi spoločne s FC Bruggy na čele tabuľky A-skupiny. Tretí je Manchester City (3 body), posledné Lipsko utrpelo dve prehry.