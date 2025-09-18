< sekcia Šport
PSG začal obhajobu výhrou, Atalanta zaujala brankárom
Úvodný gól prišiel už v tretej minúte zblízka od Marquinhosa, ktorému poslal loptu pred bránku Fabian Ruiz.
Autor TASR
Paríž 17. septembra 2025 (AFP) – Futbalisti Paríža Saint-Germain vykročili za obhajobou premiérového titulu v Lige majstrov suverénne, keď vyhrali 4:0 nad Atalantou Bergamo. Najkvalitnejší výkon spomedzi hráčov hostí predviedol paradoxne brankár Marco Carnesecchi, ktorý zmaril domácim niekoľko vyložených príležitostí vrátane penalty Bradleyho Barcolu a pripísal si celkovo deväť zákrokov.
Úvodný gól prišiel už v tretej minúte zblízka od Marquinhosa, ktorému poslal loptu pred bránku Fabian Ruiz. Jeho tím následne predviedol niekoľko rýchlych a efektných akcií v pohybe, pri ktorých sa blysol spomínaný Carnesecchi. Do polčasu dokázal zvýšiť Chviča Kvaracchelija prudkou strelou spoza šestnástky a krátko pred prestávkou prišla penalta Barcolu, ktorej smer 25-ročný brankár vystihol a zastavil prízemný pokus. Jeho slabý moment však prišiel po polčase, keď si nepokryl bližšiu žrď a Nunovi Mendesovi umožnil skórovať z náročného uhla. V nadstavení dokonal triumf Goncalo Ramos po nevydarenej malej domov v podaní Raoula Bellanovu.
„Hrali sme naozaj dobre a víťazstvo sme si zaslúžili, ale nemáme stanovený cieľ, pretože máme najťažší program zo všetkých tímov,“ vyhlásil tréner Luis Enrique podľa agentúry AFP. Jeho tím čaká v LM najbližšie duel na pôde Barcelony, následne na trávniku Bayeru Leverkusen, proti Bayernu Mníchov, úradujúcemu víťazovi EL Tottenhamu Hotspur, na pôde Athletica Bilbao, Sportingu Lisabon a na záver proti Newcastlu. V minulej sezóne sa PSG napriek zlému štartu dokázal prebojovať do vyraďovacej fázy a napokon získal titul. No pochybnosti o schopnosti obhájiť trofej vyvolali zranenia v úvode novej sezóny. V dueli proti Atalante musel striedať stredopoliar Joao Neves, ktorý si držal zadný stehenný sval na ľavej nohe. „Musíme počkať, čo povedia lekári,“ priznal Enrique. Francúzsky klub mal len veľmi krátku letnú prestávku po sezóne, ktorá trvala 65 zápasov v priebehu 11 mesiacov. Nedávno navyše prišiel o útočníkov Ousmanea Dembeleho a Desireho Doueho, ktorí sa zranili na reprezentačných zrazoch. Na hrote útoku tak nastúpil 19-ročný Senny Mayulu, autor posledného gólu pri finálovom víťazstve 5:0 nad Interom Miláno.
Atalanta prišla do Paríža bez prehry v úvodných troch stretnutiach Serie A, no bez kľúčových osobností posledných úspechov. Tréner Gian Piero Gasperini odišiel po deviatich rokoch do AS Rím, najlepší strelec ligy z predošlej sezóny Mateo Retegui prestúpil do Saudskej Arábie a africký futbalista roka Ademola Lookman bol vyradený z tímu po neúspešnom pokuse o prestup. „Úprimne, PSG hrá na úplne inej úrovni než my. Tento zápas nám ukázal, čo všetko nám chýba, ak chceme byť na ich úrovni,“ priznal tréner hostí Ivan Jurič, ktorého tím najbližšie čakajú v rámci LM na domácej pôde Bruggy.
Úvodný gól prišiel už v tretej minúte zblízka od Marquinhosa, ktorému poslal loptu pred bránku Fabian Ruiz. Jeho tím následne predviedol niekoľko rýchlych a efektných akcií v pohybe, pri ktorých sa blysol spomínaný Carnesecchi. Do polčasu dokázal zvýšiť Chviča Kvaracchelija prudkou strelou spoza šestnástky a krátko pred prestávkou prišla penalta Barcolu, ktorej smer 25-ročný brankár vystihol a zastavil prízemný pokus. Jeho slabý moment však prišiel po polčase, keď si nepokryl bližšiu žrď a Nunovi Mendesovi umožnil skórovať z náročného uhla. V nadstavení dokonal triumf Goncalo Ramos po nevydarenej malej domov v podaní Raoula Bellanovu.
„Hrali sme naozaj dobre a víťazstvo sme si zaslúžili, ale nemáme stanovený cieľ, pretože máme najťažší program zo všetkých tímov,“ vyhlásil tréner Luis Enrique podľa agentúry AFP. Jeho tím čaká v LM najbližšie duel na pôde Barcelony, následne na trávniku Bayeru Leverkusen, proti Bayernu Mníchov, úradujúcemu víťazovi EL Tottenhamu Hotspur, na pôde Athletica Bilbao, Sportingu Lisabon a na záver proti Newcastlu. V minulej sezóne sa PSG napriek zlému štartu dokázal prebojovať do vyraďovacej fázy a napokon získal titul. No pochybnosti o schopnosti obhájiť trofej vyvolali zranenia v úvode novej sezóny. V dueli proti Atalante musel striedať stredopoliar Joao Neves, ktorý si držal zadný stehenný sval na ľavej nohe. „Musíme počkať, čo povedia lekári,“ priznal Enrique. Francúzsky klub mal len veľmi krátku letnú prestávku po sezóne, ktorá trvala 65 zápasov v priebehu 11 mesiacov. Nedávno navyše prišiel o útočníkov Ousmanea Dembeleho a Desireho Doueho, ktorí sa zranili na reprezentačných zrazoch. Na hrote útoku tak nastúpil 19-ročný Senny Mayulu, autor posledného gólu pri finálovom víťazstve 5:0 nad Interom Miláno.
Atalanta prišla do Paríža bez prehry v úvodných troch stretnutiach Serie A, no bez kľúčových osobností posledných úspechov. Tréner Gian Piero Gasperini odišiel po deviatich rokoch do AS Rím, najlepší strelec ligy z predošlej sezóny Mateo Retegui prestúpil do Saudskej Arábie a africký futbalista roka Ademola Lookman bol vyradený z tímu po neúspešnom pokuse o prestup. „Úprimne, PSG hrá na úplne inej úrovni než my. Tento zápas nám ukázal, čo všetko nám chýba, ak chceme byť na ich úrovni,“ priznal tréner hostí Ivan Jurič, ktorého tím najbližšie čakajú v rámci LM na domácej pôde Bruggy.