LM: Rashford opäť potešil Man Utd, PSG zabodoval proti Škrtelovcom

Manchester 29. októbra (TASR) - Anglický futbalista Marcus Rashford bol hrdinom Manchestru United aj v druhom vystúpení v tomto ročníku Ligy majstrov. Kým na úvod rozhodol o triumfe na pôde Paríža St. Germain 2:1, v stredajšom stretnutí 2. kola H-skupiny sa hetrikom podieľal na vysokom domácom víťazstve nad RB Lipsko 5:0. Aj jeho veľkou zásluhou sú "červení diabli" po dvoch zápasoch na čele tabuľky s plným počtom bodov.



V Paríži absolvoval Rashford celý duel a víťazný zásah si schoval na 87. minútu. Proti Lipsku nahradil v druhom polčase autora vedúceho gólu Masona Greenwooda a počnúc 74. minútou sa stihol presadiť trikrát. Okrem neho skóroval aj Anthony Martial z jedenástky. "Neustále sme boli nebezpeční, zakaždým, keď sme vyrazili dopredu, hrozilo to gólom. Bol to skutočný kolektívny výkon," vyhlásil Rashford. Zahrávať mohol aj jedenástku, no prenechal ju spoluhráčovi: "Trošku sme o tom diskutovali, poznám Anthonyho schopnosti pri tejto štandardnej situácii, takže som nemal obavy."



Dvadsaťdvaročný reprezentant na seba v Anglicku upútal pozornosť aj mimo trávnika, keď jeho petícia za boj proti detskej chudobe presiahla miliónov podpisov. Britská kráľovná Alžbeta II. ho v októbri za charitatívnu činnosť ocenila vyznamenala titulom Člen Radu britského impéria. "Marcus ukázal, že sa dokáže sústrediť na to, čo je v danom momente dôležité, na ihrisku i mimo neho. Po príchode z lavičky odviedol naozaj dobrú prácu. Bol fantastický, je skvelé, keď môžete spomedzi náhradníkov nasadiť rozdielových hráčov," povedal tréner Ole Gunnar Solskjaer pre portál bbc.com.



Podľa hosťujúceho kouča Juliana Nagelsmanna si jeho zverenci nezaslúžili prehrať až takým rozdielom. Nemecký klub na Old Trafford nezvíťazil, odkedy sa to v roku 2001 podarilo Bayernu Mníchov. "Výsledok nevyzerá dobre, vyzerá horšie, než aká bola skutočnosť na hracej ploche. Naše slabiny boli vo finálnej tretine, kde sme skrátka nepreukázali dostatočnú kvalitu. Príliš často sme strácali loptu, máme oveľa väčší potenciál," uviedol Nagelsmann. Semifinalista LM 2019/2020 je s 3-bodovým ziskom na tretej priečke.



Tri body má na konte aj finalista predchádzajúcej sezóny z Paríža, o skóre je na druhom mieste. Po domácej prehre s PSG si napravil chuť, keď uspel na pôde Basaksehiru Istanbul 2:0 vďaka dvom gólom Moisea Keana po zmene strán, no už v prvom polčase prišiel o zraneného Neymara. "Potrebovali sme zvíťaziť vzhľadom na predchádzajúcu prehru a misiu sme splnili. Snažím sa tvrdo pracovať, aby som pomohol tímu. Som veľmi šťastný, tieto góly mi dodajú sebavedomie, postupom času sme našli diery v súperovej obrane. Nebol to jednoduchý duel, museli sme sa zomknúť a trpezlivo vyčkať," povedal Kean.



Talianskemu útočníkovi v oboch prípadoch asistoval Kylian Mbappe, pri druhom góle nestihol strelcovi v šestnástke zabrániť v zakončení z otočky bývalý slovenský reprezentant Martin Škrtel. Tridsaťpäťročný stopér odohral celý zápas rovnako ako v 1. kole H-skupiny, v ktorom jeho mužstvo prehralo na pôde Lipska takisto 0:2. Úradujúci turecký šampión pri debute v skupinovej fáze LM čaká po dvoch stretnutiach na zisk prvých bodov i na premiérový strelený gól.