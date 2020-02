LIGA MAJSTROV: Real Madrid hostí v šlágri City, hrá o všetko

Prvé zápasy osemfinále Ligy majstrov 2019/2020, STREDA 26. FEBRUÁRA, 21.00 h:



Real Madrid - Manchester City /rozhoduje: Daniele Orsato (Tal.)/

Olympique Lyon - Juventus Turín /Jesús Gil Manzano (Šp.)/

Bratislava 26. februára (TASR) - Futbalisti Realu Madrid nastúpia v stredu v jednom z najväčších šlágrov osemfinálového programu Ligy majstrov 2019/2020 na domácej pôde proti Manchestru City. V paralelne hranom dueli s výkopom o 21.00 h Olympique Lyon privíta Juventus Turín. Odvety sú na programe 17. marca.Real nie je v ideálnom rozpoložení, z uplynulých štyroch duelov vyhral iba raz. Cez víkend prekvapujúco nebodoval na ihrisku Levante (0:1) a post lídra španielskej ligy prenechal Barcelone. Navyše prišiel aj o zraneného Edena Hazarda, ktorý pre zlomeninu v oblasti členka bude pauzovať dlhší čas a okrem absencie v zápase so City nestihne ani víkendové El Clasico. "" povedal pre španielske médiá kouč Realu Zinedine Zidane.Manchester City sa iba nedávno dozvedel verdikt o vylúčení z ďalších dvoch sezón európskych pohárových súťaží, proti ktorému sa chce odvolať. V anglickej lige už prakticky nemôže pomýšľať na titul a tak je jasnou prioritou úspech v Lige majstrov. "," uviedol Pep Guardiola, ktorý má k dispozícii kompletný káder. Na trávniku by nemal chýbať ani obranca Aymeric Laporte, hoci ten si vypýtal po necelej hodine hry striedanie cez víkend pri ligovej výhre 1:0 na pôde Leicesteru City. "" vysvetlil Guardiola s tým, že zo zranenia stehna sa už vystrábil aj Raheem Sterling, ktorého proti Leicesteru šetril. "" povedal Sterling pre španielsky denník AS.Real ešte vo vzájomných dueloch so City neprehral, v doterajších štyroch vyhral dvakrát a dvakrát sa zrodil nerozhodný výsledok. Tímy sa stretli v semifinále Ligy majstrov 2015/2016 a po bezgólovej remíze v Manchestri sa v odvete z postupu tešil španielsky klub, keď o jeho triumfe 1:0 rozhodol vlastný gól Fernanda. Real potom vo finále zdolal mestského rivala Atletico v rozstrele. V skupinovej fáze LM sezóny 2012/2013 vyhral Real doma 3:2 a v Manchestri remizoval 1:1. Pre Manchester City je semifinálová účasť zo spomínanej sezóny 2015/2016 dosiaľ najvýraznejším úspechom v najprestížnejšej pohárovej súťaži.Lyon vstupuje do dvojzápasu s Juventusom v pozícii outsidera. Pozor si musí dať najmä na Cristiana Ronalda, ktorý v talianskej lige skóroval už v jedenástich dueloch za sebou. V sobotu svoj jubilejný tisíci zápas v profesionálnej kariére ozdobil jedným gólom pri výhre na pôde SPAL Ferrara 2:1. Juventus je tak na čele súťaže, kým Lyon vo francúzskej lige okupuje až siedmu priečku s masívnym 28-bodovým mankom na lídra Paríž St. Germain.," reagoval s úsmevom na formu Ronalda kouč Lyonu Rudi Garcia a už vážne dodal: "."Tréner Juventusu Maurizio Sarri súper nechce podceniť: "" Po dlhodobom zranení kolena sa v zostave Juventusu už udomácnil Giorgio Chiellini a k dispozícii bude po pauze proti Spalu aj Gonzalo Higuain, no zdravotné problémy majú Miralem Pjanič, Douglas Costa i Sami Khedira. Lyon sa bude musieť zaobísť bez zraneného Memphisa Depaya a otázny je štart pravého obrancu Rafaela.Turínčania sa so súperom doteraz stretli štyrikrát, tri duely sa skončili v jeho prospech a raz sa zrodila remíza. Lyon dokázal vybojovať bod v Turíne po remíze 1:1 v skupinovej fáze Ligy majstrov v sezóne 2016/2017.