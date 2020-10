LIGA MAJSTROV: Real Madrid čaká v Mönchengladbachu reparát za Doneck

Program 2. kola skupinovej fázy Ligy majstrov 2020/2021:



UTOROK 27. októbra /v SEČ/



A-skupina:



18.55 Lokomotiv Moskva - Bayern Mníchov /rozhoduje: István Kovács (Rum.)

21.00 Atletico Madrid - RB Salzbug /Ovidiu Hategan (Rum.)/



tabuľka:



1. Bayern Mníchov 1 1 0 0 4:0 3

2. RB Salzburg 1 0 1 0 2:2 1

Lokomotiv Moskva 1 0 1 0 2:2 1

4. Atletico Madrid 1 0 0 1 0:4 0



B-skupina:



18.55 Šachtar Doneck - Inter Miláno /v Kyjeve, Georgi Kabakov (Bul.)/

21.00 Borussia Mönchengladbach - Real Madrid /Orel Grinfeld (Izr.)/



tabuľka:



1. Šachtar Doneck 1 1 0 0 3:2 3

2. Inter Miláno 1 0 1 0 2:2 1

Borussia Mönchengladbach 1 0 1 0 2:2 1

4. Real Madrid 1 0 0 1 2:3 0



C-skupina:



21.00 Olympique Marseille - Manchester City /Tobias Stieler (Nem.)/

21.00 FC Porto - Olympiakos Pireus /Daniel Siebert (Nem.)/



tabuľka:



1. Manchester City 1 1 0 0 3:1 3

2. Olympiakos Pireus 1 1 0 0 1:0 3

3. Olympique Marseille 1 0 0 1 0:1 0

4. FC Porto 1 0 0 1 1:3 0



D-skupina:



21.00 Atalanta Bergamo - Ajax Amsterdam /Damir Skomina (Slov.)/

21.00 FC Liverpool - FC Midtjylland /Pawel Raczkowski (Poľ.)/



tabuľka:



1. Atalanta Bergamo 1 1 0 0 4:0 3

2. FC Liverpool 1 1 0 0 1:0 3

3. Ajax Amsterdam 1 0 0 1 0:1 0

4. FC Midtjylland 1 0 0 1 0:4 0

Bratislava 26. októbra (TASR) - Futbalistov Realu Madrid čaká v utorok v 2. kole Ligy majstrov 2020/2021 úloha rehabilitovať sa za nečakanú úvodnú domácu prehru 2:3 so Šachtarom Doneck. Do súboja na pôde bundesligovej Borussie Mönchengladbach pôjdu povzbudení triumfom 3:1 v Clasicu v Barcelone. V rovnakej B-skupine bude v akcii aj Inter Miláno, ktorý v Kyjeve nastúpi proti Šachtaru už od 18.55 SEČ.Real proti rivalovi z Barcelony nedopustil, aby po Cadize a Donecku prehral tretí zápas v sérii. "," citovala agentúra AFP kapitána "bieleho baletu" Sergia Ramosa. Tréner Realu Zinedine Zidane vie, že úspech v Nemecku by sňal tlak nielen z tímu, ale aj z neho osobne. V Španielsku sa množia informácie, že je pod tlakom vedenia a v prípade ďalších neúspechov by ho mohol nahradiť napríklad Mauricio Pochettino. "," chladnokrvne reagoval na šumy Francúz. Borussia sa naladila na rekordného 13-násobného európskeho víťaza triumfom 3:2 v Mainzi. Trénerovi domácich Marcovi Roseovi zrejme stále nebude k dispozícii zranený slovenský stredopoliar László Bénes.Inter v prvom zápase remizoval doma s Mönchengladbachom 2:2, prispel k tomu dvoma gólmi belgický kanonier Romelu Lukaku. Slovenský duel Bénes - Škriniar sa nekonal, ani jeden nebol na zápasovej súpiske. Škriniar zrejme bude Interu chýbať aj v utorok.V A-skupine sa obhajca titulu Bayern Mníchov predstaví na pôde moskovského Lokomotivu. Zverenci Hansiho Flicka v prvom kole uštedrili lekciu 4:0 Atleticu Madrid a aj v Rusku budú favoriti. Bavorom bude k dispozícii aj Serge Gnabry, ktorý, ako sa ukázalo, nemá koronavírus, keďže jeho test bol falošne pozitívny. "," informoval klub podľa agentúry DPA. Gnabry mal 16. októbra negatívny výsledok, o štyri dni neskôr pozitívny, ale ďalšie dve následné testovania boli negatívne. Bayern sa bude spoliehať na poľského kanoniera Roberta Lewandowského, ktorý síce proti Madridu gól nedal, ale cez víkend zlomil Eintracht Frankfurt pri triumfe 5:0 hetrikom. "Je až nemožné ho ubrániť. Má všetko, góly dáva ľavou aj pravou nohou i hlavou. Veľmi dobre sa pohybuje a je stále aktívny, to ho momentálne robí najlepším útočníkom na svete," vychválil ho spoluhráč Jerome Boateng. V druhom zápas skupiny Atletico hostí RB Salzburg.Manchester City vstúpil do bojov v C-skupine domácim triumfom 3:1 nad Portom, teraz sa predstaví v Marseille. Španielsky tréner "Citizens" Pep Guardiola má veľa zranených a chýbajú mu aj hráči s koronavírusom. Z týchto dôvodov už absentovali Riyad Mahrez, Aymeric Laporte, Ilkay Gündogan, Gabriel Jesus, Sergio Agüero, Kevin de Bruyne. "," citovala DPA Guardiolu.V D-skupine privíta Atalanta Bergamo Ajax Amsterdam, ktorý v lige cez víkend deklasoval Venlo na jeho pôde 13:0. Liverpool doma hostí Midtjylland a pokúsi sa nadviazať na triumf 1:0 z Amsterdamu.