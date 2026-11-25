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Real otočil proti PSV z 0:1 na 5:1, Arsenal a City remizova
Arsenal začal proti Borussii zostra, už v 10. minúte Viktor Gyökeres napriahol spoza šestnástky a delovkou pod brvno prekonal Gregora Kobela.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Futbalisti SSC Neapol bez zraneného slovenského stredopoliara Stanislava Lobotku remizovali v 5. kole ligovej fázy Ligy majstrov na ihrisku Manchestru City 2:2. Deľbou bodov sa skončil aj druhý utorkový šláger, v ktorom londýnsky Arsenal hral s Borussiou Dortmund nerozhodne 1:1. Stopercentnú bilanciu si udržuje Real Madrid, ktorý otočil proti PSV Eindhoven v druhom polčase z 0:1 na 5:1 aj vďaka dvom gólom Kyliana Mbappeho a s 15 bodmi vedie tabuľku.
Na Etihad Stadium, kde sa vrátil po dlhoročnom pôsobení belgický stredopoliar Kevin De Bruyne, čakali diváci na prvú gólovú príležitosť do 43. minúty, keď brankár City Gianluigi Donnarumma vytiahol výborný zákrok proti hlavičkovému zakončeniu Sama Beukemu. Domáci nezobrali výstrahu vážne a po prestávke sa už podarilo skórovať Rasmusovi Höjlundovi, ktorý po prienikovej prihrávke Billyho Gilmoura krížnou strelou cez obrancu poslal Neapol do vedenia. Domáci sa presadili v 67. minúte zásluhou Ayyouba Bouaddiho, ale z vyrovnania sa tešili iba deväť minút, po centri Leonarda Spinazzola z voleja prinavrátil hosťom vedenie Noa Lang. City v závere zatlačilo súpera, Joško Gvardiol trafil žrď. Domáci napokon vydreli bod, v 86. minúte zariadil remízu strelou k ľavej žrdi Ryan Cherki. City tak má po piatich zápasoch na konte 10 bodov, „Partenopei“ štyri.
Arsenal začal proti Borussii zostra, už v 10. minúte Viktor Gyökeres napriahol spoza šestnástky a delovkou pod brvno prekonal Gregora Kobela. Londýnčania mali aj v ďalšom priebehu navrch, Kobel sa tentoraz vyznamenal pri strele Christosa Tzolisa a následnú dorážku Noniho Maduekeho zablokoval Daniel Svensson. Dortmund odpovedal po prestávke, Maximilian Beier si zasekol Gabriela a zakončil po zemi k bližšej žrdi - 1:1. Anglickému majstrovi a finalistovi minulosezónnej edície LM mohol prinavrátiť vedenie Piero Hincapie, jeho hlavičku zneškodnil Kobel. Borussia naďalej hrýzla, v 69. minúte dorazil loptu do siete Jobe Bellingham, no gól neplatil pre ofsajd. Nemecký tím už ustál záverečný tlak, aj preto, že Declan Rice trafil tyč. Arsenal tak druhýkrát v tejto sezóne LM stratil body, na konte ich má 11, Dortmund o bod menej.
PSV začal proti domácemu Realu bez rešpektu. Už v 5. minúte mohol San Bernabeu šokovať Ruben van Bommel, z úniku však minul bránu. „Biely balet“ kontroval strelou Viniciusa Juniora, ktorý opečiatkoval spojnicu brány. Skóre napokon otvorili aktívnejší hostia, po polhodine hry Aurelien Tchouameni vo vlastnom pokutovom území prišliapol kopačku Svena Mijnansa a rozhodca po preskúmaní videa nariadil penaltu, ktorú premenil Ivan Perišič - 0:1. Chorvátsky veterán sa stal vo veku 37 rokov a 295 dní štvrtým najstarším strelcom v histórii LM. Po zmene strán Real ožil a v priebehu desiatich minút otočil skóre. Najprv Federico Valverde presne zakončil z prvej po pätičke Ardu Gülera a následne sa presadil parádnou strelou spoza šestnástky Jude Bellingham. O ďalšie štyri minúty neskôr už španielsky tím viedol 3:1 po góle Kyliana Mbappeho, ktorý využil zlú rozohrávku hostí a presadil sa po prihrávke Gülera. Mbappe v závere svojím druhým gólom zvýšil na 4:1 a triumf spečatil Vinicius Junior. Real tak vyhral aj piaty zápas v prebiehajúcej sezóne LM a natiahol víťaznú sériu vo všetkých súťažiach už na desať stretnutí.
Lipsko zdolalo Lens 3:1, duel viedla trojica slovenských rozhodcov Ivan Kružliak, Branislav Hancko a Ján Pozor. Francúzsky klub prehral už štvrtý zápas v rade. V spanilej jazde pokračuje Como, účastník talianskej Serie A zvíťazil nad AEK Atény 1:0 gólom Luisa Millu z 57. minúty a slávil štvrtý triumf v súťaži. Už v prvom polčase nepremenil penaltu domáci Lucas Da Cunha. V ďalšom zápase Feyenoord Rotterdam prehral s FC Porto 0:1.
Tretie víťazstvo za sebou vybojovali hráči Galatasarayu Istanbul, ktorí zdolali Aston Villu 1:0 a s deviatimi bodmi sa dotiahli na svojho súpera. V úvodnom polčase najviac hrozil útočník Nicolas Jackson, ale defenzíva Galatasarayu ho zakaždým dokázala zastaviť. Bezgólový stav zlomil v 77. minúte striedajúci Deniz Gül, ktorého hlavičku si zrazil do vlastnej brány obranca hostí Tyrone Mings. Autor gólu utrpel pritom krvavé zranenie, keď ho trafil kopačkou do hlavy Jackson, po ošetrení dokázal v hre pokračovať. Zástupca anglickej Premier League už napriek veľkej snahe nedokázal vyrovnať a zapísal si druhú prehru za sebou.
Druhú výhru v prebiehajúcom ročníku LM si pripísal FK Bodö/Glimt, ktorý si poradil s LASK Linz 1:0. Vedenia sa mohol ujať už na konci prvého polčasu, ale Sondre Auklend vo veľkej šanci nenamieril presne. Na druhej strane skončil nevydarený center Yvana Dibanga na brvne. Veľkú možnosť na otvorenie skóre nevyužil v 57. minúte domáci Ola Brynhildsen, ktorý v úniku preloboval brankára, no loptu stihol do bezpečia upratať Xavier Mbuyamba. LASK, ktorý si v predchádzajúcom dueli LM poradil so Slovanom Bratislava 4:0, bol blízko ku gólu v 70. minúte, Dibango v tutovke netrafil bránu. Nórsky tím strhol víťazstvo na svoju stranu v nadstavenom čase, keď rozhodol hlavičkou Andreas Helmersen.
Na Etihad Stadium, kde sa vrátil po dlhoročnom pôsobení belgický stredopoliar Kevin De Bruyne, čakali diváci na prvú gólovú príležitosť do 43. minúty, keď brankár City Gianluigi Donnarumma vytiahol výborný zákrok proti hlavičkovému zakončeniu Sama Beukemu. Domáci nezobrali výstrahu vážne a po prestávke sa už podarilo skórovať Rasmusovi Höjlundovi, ktorý po prienikovej prihrávke Billyho Gilmoura krížnou strelou cez obrancu poslal Neapol do vedenia. Domáci sa presadili v 67. minúte zásluhou Ayyouba Bouaddiho, ale z vyrovnania sa tešili iba deväť minút, po centri Leonarda Spinazzola z voleja prinavrátil hosťom vedenie Noa Lang. City v závere zatlačilo súpera, Joško Gvardiol trafil žrď. Domáci napokon vydreli bod, v 86. minúte zariadil remízu strelou k ľavej žrdi Ryan Cherki. City tak má po piatich zápasoch na konte 10 bodov, „Partenopei“ štyri.
Arsenal začal proti Borussii zostra, už v 10. minúte Viktor Gyökeres napriahol spoza šestnástky a delovkou pod brvno prekonal Gregora Kobela. Londýnčania mali aj v ďalšom priebehu navrch, Kobel sa tentoraz vyznamenal pri strele Christosa Tzolisa a následnú dorážku Noniho Maduekeho zablokoval Daniel Svensson. Dortmund odpovedal po prestávke, Maximilian Beier si zasekol Gabriela a zakončil po zemi k bližšej žrdi - 1:1. Anglickému majstrovi a finalistovi minulosezónnej edície LM mohol prinavrátiť vedenie Piero Hincapie, jeho hlavičku zneškodnil Kobel. Borussia naďalej hrýzla, v 69. minúte dorazil loptu do siete Jobe Bellingham, no gól neplatil pre ofsajd. Nemecký tím už ustál záverečný tlak, aj preto, že Declan Rice trafil tyč. Arsenal tak druhýkrát v tejto sezóne LM stratil body, na konte ich má 11, Dortmund o bod menej.
PSV začal proti domácemu Realu bez rešpektu. Už v 5. minúte mohol San Bernabeu šokovať Ruben van Bommel, z úniku však minul bránu. „Biely balet“ kontroval strelou Viniciusa Juniora, ktorý opečiatkoval spojnicu brány. Skóre napokon otvorili aktívnejší hostia, po polhodine hry Aurelien Tchouameni vo vlastnom pokutovom území prišliapol kopačku Svena Mijnansa a rozhodca po preskúmaní videa nariadil penaltu, ktorú premenil Ivan Perišič - 0:1. Chorvátsky veterán sa stal vo veku 37 rokov a 295 dní štvrtým najstarším strelcom v histórii LM. Po zmene strán Real ožil a v priebehu desiatich minút otočil skóre. Najprv Federico Valverde presne zakončil z prvej po pätičke Ardu Gülera a následne sa presadil parádnou strelou spoza šestnástky Jude Bellingham. O ďalšie štyri minúty neskôr už španielsky tím viedol 3:1 po góle Kyliana Mbappeho, ktorý využil zlú rozohrávku hostí a presadil sa po prihrávke Gülera. Mbappe v závere svojím druhým gólom zvýšil na 4:1 a triumf spečatil Vinicius Junior. Real tak vyhral aj piaty zápas v prebiehajúcej sezóne LM a natiahol víťaznú sériu vo všetkých súťažiach už na desať stretnutí.
Lipsko zdolalo Lens 3:1, duel viedla trojica slovenských rozhodcov Ivan Kružliak, Branislav Hancko a Ján Pozor. Francúzsky klub prehral už štvrtý zápas v rade. V spanilej jazde pokračuje Como, účastník talianskej Serie A zvíťazil nad AEK Atény 1:0 gólom Luisa Millu z 57. minúty a slávil štvrtý triumf v súťaži. Už v prvom polčase nepremenil penaltu domáci Lucas Da Cunha. V ďalšom zápase Feyenoord Rotterdam prehral s FC Porto 0:1.
Tretie víťazstvo za sebou vybojovali hráči Galatasarayu Istanbul, ktorí zdolali Aston Villu 1:0 a s deviatimi bodmi sa dotiahli na svojho súpera. V úvodnom polčase najviac hrozil útočník Nicolas Jackson, ale defenzíva Galatasarayu ho zakaždým dokázala zastaviť. Bezgólový stav zlomil v 77. minúte striedajúci Deniz Gül, ktorého hlavičku si zrazil do vlastnej brány obranca hostí Tyrone Mings. Autor gólu utrpel pritom krvavé zranenie, keď ho trafil kopačkou do hlavy Jackson, po ošetrení dokázal v hre pokračovať. Zástupca anglickej Premier League už napriek veľkej snahe nedokázal vyrovnať a zapísal si druhú prehru za sebou.
Druhú výhru v prebiehajúcom ročníku LM si pripísal FK Bodö/Glimt, ktorý si poradil s LASK Linz 1:0. Vedenia sa mohol ujať už na konci prvého polčasu, ale Sondre Auklend vo veľkej šanci nenamieril presne. Na druhej strane skončil nevydarený center Yvana Dibanga na brvne. Veľkú možnosť na otvorenie skóre nevyužil v 57. minúte domáci Ola Brynhildsen, ktorý v úniku preloboval brankára, no loptu stihol do bezpečia upratať Xavier Mbuyamba. LASK, ktorý si v predchádzajúcom dueli LM poradil so Slovanom Bratislava 4:0, bol blízko ku gólu v 70. minúte, Dibango v tutovke netrafil bránu. Nórsky tím strhol víťazstvo na svoju stranu v nadstavenom čase, keď rozhodol hlavičkou Andreas Helmersen.
Liga majstrov - 5. kolo ligovej fázy:
Arsenal Londýn – Borussia Dortmund 1:1 (1:0)
Góly: 10. Gyökeres - 55. Beier
Como 1907 – AEK Atény 1:0 (0:0)
Góly: 57. Milla
Feyenoord Rotterdam – FC Porto 0:1 (0:1)
Góly: 3. Targhalline (vl.)
Manchester City – SSC Neapol 2:2 (0:0)
Góly: 67. Bouaddi, 86. Cherki - 55. Höjlund, 76. Lang
/S. Lobotka (Neapol) mimo zápasovej súpisky pre zranenie/
RB Lipsko – RC Lens 3:1 (2:0)
Góly: 9. a 90.+4 Nusa, 6. Raum - 58. Udol
Real Madrid – PSV Eindhoven 5:1 (0:1)
Góly: 64. a 84. Mbappe, 50. Valverde, 60. Bellingham, 87. Vinicius - 32. Perišič (z 11 m)
FK Bodö/Glimt – LASK Linz 1:0 (0:0)
Gól: 90.+2 Helmersen
Galatasaray Istanbul – Aston Villa 1:0 (0:0)
Gól: 77. Gül
Arsenal Londýn – Borussia Dortmund 1:1 (1:0)
Góly: 10. Gyökeres - 55. Beier
Como 1907 – AEK Atény 1:0 (0:0)
Góly: 57. Milla
Feyenoord Rotterdam – FC Porto 0:1 (0:1)
Góly: 3. Targhalline (vl.)
Manchester City – SSC Neapol 2:2 (0:0)
Góly: 67. Bouaddi, 86. Cherki - 55. Höjlund, 76. Lang
/S. Lobotka (Neapol) mimo zápasovej súpisky pre zranenie/
RB Lipsko – RC Lens 3:1 (2:0)
Góly: 9. a 90.+4 Nusa, 6. Raum - 58. Udol
Real Madrid – PSV Eindhoven 5:1 (0:1)
Góly: 64. a 84. Mbappe, 50. Valverde, 60. Bellingham, 87. Vinicius - 32. Perišič (z 11 m)
FK Bodö/Glimt – LASK Linz 1:0 (0:0)
Gól: 90.+2 Helmersen
Galatasaray Istanbul – Aston Villa 1:0 (0:0)
Gól: 77. Gül
tabuľka:
1. Real Madrid 5 5 0 0 18:8 15
2. Paríž Saint-Germain 4 4 0 0 20:5 12
3. Como 1907 5 4 0 1 20:6 12
4. Real Betis 5 4 0 1 10:6 12
5. FC Arsenal 5 3 2 0 9:4 11
6. Manchester City 5 3 1 1 14:9 10
7. Borussia Dortmund 5 3 1 1 8:6 10
8. FC Barcelona 4 3 0 1 14:6 9
---------------------------------------
9. Aston Villa 5 3 0 2 12:7 9
10. FC Liverpool 4 3 0 1 14:10 9
11. Club Bruggy 4 3 0 1 11:7 9
12. Sporting Lisabon 4 3 0 1 8:4 9
13. Galatasaray Istanbul 5 3 0 2 9:9 9
14. Bayern Mníchov 4 2 2 0 12:5 8
15. VfB Stuttgart 4 2 1 1 7:4 7
16. FK Bodö/Glimt 5 2 1 2 5:9 7
17. Inter Miláno 4 2 0 2 8:6 6
18. LASK Linz 5 2 0 3 10:10 6
19. Manchester United 4 2 0 2 8:8 6
20. FC Porto 5 2 0 3 7:7 6
21. RB Lipsko 5 2 0 3 8:12 6
22. Fenerbahce Istanbul 4 1 2 1 6:11 5
23. AS Rím 4 1 1 2 10:8 4
24. Šachtar Doneck 4 1 1 2 4:4 4
----------------------------------------
25. Viking Stavanger 4 1 1 2 9:10 4
26. Atletico Madrid 4 1 1 2 4:5 4
27. SSC Neapol 5 1 1 3 8:13 4
28. PSV Eindhoven 5 1 1 3 4:9 4
29. FC Villarreal 4 1 0 3 8:14 3
30. Sabah FK 4 1 0 3 4:10 3
31. AEK Atény 5 1 0 4 5:12 3
32. Feyenoord Rotterdam 5 1 0 4 4:12 3
33. RC Lens 5 1 0 4 5:19 3
34. Slavia Praha 4 0 1 3 5:9 1
35. OSC Lille 4 0 1 3 4:10 1
36. ŠK SLOVAN BRATISLAVA 5 0 0 5 1:19 0
1. Real Madrid 5 5 0 0 18:8 15
2. Paríž Saint-Germain 4 4 0 0 20:5 12
3. Como 1907 5 4 0 1 20:6 12
4. Real Betis 5 4 0 1 10:6 12
5. FC Arsenal 5 3 2 0 9:4 11
6. Manchester City 5 3 1 1 14:9 10
7. Borussia Dortmund 5 3 1 1 8:6 10
8. FC Barcelona 4 3 0 1 14:6 9
---------------------------------------
9. Aston Villa 5 3 0 2 12:7 9
10. FC Liverpool 4 3 0 1 14:10 9
11. Club Bruggy 4 3 0 1 11:7 9
12. Sporting Lisabon 4 3 0 1 8:4 9
13. Galatasaray Istanbul 5 3 0 2 9:9 9
14. Bayern Mníchov 4 2 2 0 12:5 8
15. VfB Stuttgart 4 2 1 1 7:4 7
16. FK Bodö/Glimt 5 2 1 2 5:9 7
17. Inter Miláno 4 2 0 2 8:6 6
18. LASK Linz 5 2 0 3 10:10 6
19. Manchester United 4 2 0 2 8:8 6
20. FC Porto 5 2 0 3 7:7 6
21. RB Lipsko 5 2 0 3 8:12 6
22. Fenerbahce Istanbul 4 1 2 1 6:11 5
23. AS Rím 4 1 1 2 10:8 4
24. Šachtar Doneck 4 1 1 2 4:4 4
----------------------------------------
25. Viking Stavanger 4 1 1 2 9:10 4
26. Atletico Madrid 4 1 1 2 4:5 4
27. SSC Neapol 5 1 1 3 8:13 4
28. PSV Eindhoven 5 1 1 3 4:9 4
29. FC Villarreal 4 1 0 3 8:14 3
30. Sabah FK 4 1 0 3 4:10 3
31. AEK Atény 5 1 0 4 5:12 3
32. Feyenoord Rotterdam 5 1 0 4 4:12 3
33. RC Lens 5 1 0 4 5:19 3
34. Slavia Praha 4 0 1 3 5:9 1
35. OSC Lille 4 0 1 3 4:10 1
36. ŠK SLOVAN BRATISLAVA 5 0 0 5 1:19 0