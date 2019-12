Liga majstrov: Simeone spokojný s postupom, no trápi ho útok

Madrid 12. decembra (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid sa stali poslednými osemfinalistami Ligy majstrov 2019/2020 a aspoň čiastočne si napravili chuť po uplynulých nevydarených výkonoch v prestížnej súťaži i domácej La Lige. Postup medzi najlepšiu šestnástku potvrdili stredajším triumfom nad Lokomotivom Moskva 2:0.



Už pred zápasom mali Španieli všetko vo vlastných rukách, keďže v prípade akejkoľvek výhry, by ich tretí Bayern Leverkusen nemohol dobehnúť. "Dostať sa do vyraďovačky Ligy majstrov nie je nikdy jednoduché, ale opäť sme to dokázali," tešil sa tréner Diego Simeone, ktorý doviedol svojich zverencov do play off LM šiestykrát z posledných siedmich sezón. "No musíme zlepšiť chémiu medzi našimi útočníkmi, aby sme premieňali viac šancí," dodal kormidelník.



Simeone narážal najmä na nelichotivú streleckú bilanciu. Atletico totiž v uplynulých troch dueloch LM vystrelilo až 50-krát, z toho len 16-krát medzi tri žrde a dalo iba tri góly. Lepšie to nie je ani v domácej súťaži. Madridčania v posledných dvoch dueloch síce vyslali vyše 30 streleckých pokusov, ale na bránku ich smerovalo len päť a gól nedali. Vo Villarreale tak remizovali 0:0 a doma prehrali s FC Barcelona 0:1.



"Los Colchoneros" klesli v lige na siedme miesto s osembodovým mankom na Barcelonu a tak je postup v LM vítaná vzpruha pre tím i fanúšikov. "Presne toto potrebujeme v Lige majstrov. Pre fanúšikov, pre klub i pre nás samotných," povedal Simeone. Z postupu sa tešil aj stredopoliar Saul Niguez: "Dosiahli sme náš cieľ. Tento zápas bol pre nás ako finále a teraz sme v najlepšej šestnástke, i vďaka naším fanúšikom. Hrali sme naozaj dobre."



Platí to aj pre hviezdneho útočníka Joaa Félixa, ktorý prišiel do klubu za 126 miliónov eur, no zatiaľ strelil len štyri góly. Pred stredajším duelom sa naposledy presadil v prvom zápase s Lokomotivom ešte 1. októbra. Tento raz otvoril skóre v 17. minúte z penalty. "Je super opäť skórovať. Bol som si istý, že ten gól už musí prísť a dnes sa to podarilo," uviedol pre uefa.com. Druhý zásah pridal v 52. minúte stopér Felipe.



V druhom zápase D-skupiny potvrdil dobrú formu Juventus Turín, ktorý vyhral v Leverkusene 2:0 a skupinu zakončil so 16 bodmi bez prehry. O góly sa postarali Cristiano Ronaldo a Gonzalo Higuain, obom "nabil" Paulo Dybala. "Som šťastný za víťazstvo, pomohol som spoluhráčom skórovať a to je vždy pekné. Aj keď sme už mali istý postup, toto víťazstvo bolo pre nás dôležité," povedal pre uefa.com.



Ronaldo si pred osemfinálovým žrebom, ktorý je na programe v pondelok 16. decembra v sídle UEFA vo švajčiarskom Nyone, nechcel vyberať súpera. "Uvidíme, čo príde, sme sebavedomí. Máme veľký rešpekt pred všetkými tímami a vieme, že žreb bude náročný."