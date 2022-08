Škriniarov Inter je v skupine smrti s Bayernom a Barcelonou

zloženie skupín LM 2022/23:



A-skupina: Ajax Amsterdam, FC Liverpool, SSC Neapol (Stanislav Lobotka), Glasgow Rangers



B-skupina: FC Porto, Atletico Madrid, Bayer 04 Leverkusen, FC Bruggy



C-skupina: Bayern Mníchov, FC Barcelona, Inter Miláno (Milan Škriniar), Viktoria Plzeň (Erik Jirka, René Dedič, Marián Tvrdoň, Matej Trusa)



D-skupina: Eintracht Frankfurt, Tottenham Hotspur, Sporting Lisabon, Olympique Marseille



E-skupina: AC Miláno, Chelsea FC, Red Bull Salzburg, Dinamo Záhreb



F-skupina: Real Madrid, RB Lipsko, Šachtar Doneck, Celtic FC



G-skupina: Manchester City, FC Sevilla, Borussia Dortmund, FC Kodaň (Denis Vavro)



H-skupina: Paríž Saint-Germain, Juventus Turín, Benfica Lisabon, Maccabi Haifa

nasadenie:



1. kôš: Real Madrid, Eintracht Frankfurt, Manchester City, AC Miláno, Bayern Mníchov, Paríž St. Germain, FC Porto, Ajax Amsterdam



2. kôš: Liverpool FC, Chelsea FC, FC Barcelona, Juventus Turín, Atletico Madrid, FC Sevilla, RB Lipsko, Tottenham Hotspur



3. kôš: Borussia Dortmund, Red Bull Salzburg, Šachtar Doneck, Inter MIláno, SSC Neapol, Benfica Lisabon, Sporting Lisabon, Bayer Leverkusen



4. kôš: FC Bruggy, Celtic FC, Olympique Marseille, Maccabi Haifa, Rangers FC, Dinamo Záhreb, FC Kodaň, Viktoria Plzeň

kalendár LM 2022/23:



6./7. septembra: 1. kolo skupinovej fázy



13./14. septembra: 2. kolo skupinovej fázy



4./5. októbra: 3. kolo skupinovej fázy



11./12. októbra: 4. kolo skupinovej fázy



25./26. októbra: 5. kolo skupinovej fázy



1./2. novembra: 6. kolo skupinovej fázy



7. novembra: žreb osemfinále



14., 15./21., 22. februára 2023: prvé zápasy osemfinále



7., 8./14., 15. februára: odvety osemfinále



17. marca: žreb štvrťfinále, semifinále



11./12. apríla: prvé zápasy štvrťfinále



18./19. apríla: odvety štvrťfinále



9./10. mája: prvé zápasy semifinále



16./17. mája: odvety semifinále



10. júna: finále (Atatürk Olympic Stadium, Istanbul)

Istanbul 25. augusta (TASR) - Slovenského stopéra Milana Škriniara a jeho Inter Miláno čaká v novej sezóne futbalovej Ligy majstrov "skupina smrti" (C) s Bayernom Mníchov, Barcelonou a Viktoriou Plzeň. Obhajca titulu Real Madrid sa v základnej F-skupine stretne s RB Lipskom, Šachtarom Doneck a glasgowským Celticom. Rozhodol o tom štvrtkový žreb v Istanbule.V základnej skupine sa tak po roku opäť stretnú Bayern s Barcou a tentokrát ešte okorení ich vzájomné duely fakt, že katalánsky klub cez leto získal od svojho rivala Roberta Lewandowského, dvojnásobného hráča roka podľa FIFA. Vlani sa v oboch meraniach síl tešil z víťazstva 3:0 Bayern, pričom poľský kanonier strelil v prvom stretnutí dva góly. Barcelona nakoniec skončila tretia a nepostúpila do vyraďovačky. Proti trojici európskych gigantov bude mať mimoriadne ťažkú úlohu Plzeň, v ktorej pôsobia štyria Slováci Erik Jirka, René Dedič, Marián Tvrdoň a Matej Trusa.Ich krajan Stanislav Lobotka a jeho Neapol sa stretnú v A-skupine s Ajaxom Amsterdam, neúspešným finalistom z uplynulej sezóny Liverpoolom a Glasgowom Rangers. Denisa Vavra, ktorý si v stredu vybojoval postup s Kodaňou, čakajú v G-skupine Manchester City, FC Sevilla a Borussia Dortmund. Podobne ako Lewandowského aj Erlinga Haalanda tak čakajú zápasy proti svojmu bývalému bundesligovému klubu. Nórsky kanonier prestúpil v lete z Dortmundu do City za 60 miliónov eur.V E-skupine nastúpi šampión z ročníka 2020/21 Chelsea proti majstrom Talianska AC Miláno, rakúskemu Red Bullu Salzburg a chorvátskemu Dinamu, ktoré sa prebojovalo do skupinovej fázy po stredajšej výhre v predĺžení nad nórskym Bodö/Glimt. Ďalší anglikcý klub Tottenham Hotspur čaká v déčku šampión Európskej ligy Eintracht Frankfurt spolu so Sportingom Lisabon a Marseille. V H-skupine sa môžu diváci tešiť na duely Paríža Saint-Germain, ktorý pod katarskými majiteľmi stále čaká na európsky úspech, s Juventusom Turín, Benficou a izraelským majstrom Maccabi Haifa. Po roku sa v skupine opäť stretnú Porto a Atletico Madrid, v béčku ich doplnia Bayer Leverkusen a FC Bruggy.Žrebovalo sa zo štyroch výkonnostných košov. Real bol ako obhajca trofeje v prvom spoločne s úradujúcim víťazom Európskej ligy UEFA Eintrachtom Frankfurt a šiestimi majstrami krajín najlepšie postavených v rebríčku Európskej futbalovej únie (UEFA) v zložení Manchester City, AC Miláno, Bayern Mníchov, Paríž Saint Germain, Porto a Ajax Amsterdam. Španielsky šampión je Real.Od druhého koša boli mužstvá zastúpené podľa klubového koeficientu za uplynulých päť rokov. V druhom koši sa tak ocitli veľkokluby ako FC Liverpool, Chelsea, FC Barcelona či Juventus Turín. Priamu účasť v hlavnej fáze LM malo 26 klubov, šesť sa do nej dostalo z kvalifikácie (štyri z majstrovskej vetvy, dva z nemajstrovskej). Žreb rozdelil kluby do ôsmich štvorčlenných skupín, v ktorých sa stretne každý s každým systémom doma-vonku. Do jarného osemfinále postúpia prví dvaja. Pri žrebe platilo pravidlo, že v jednej skupine sa nemohli stretnúť kluby z jednej krajiny. Presný program skupinovej fázy zverejní UEFA neskôr.Tento ročník je už 68. v elitnej európskej súťaži, resp. 31., odkedy UEFA zaviedla Ligu majstrov. Prvé kolo skupinovej fázy je na programe 6./7. septembra. Finále sa bude hrať v sobotu 10. júna 2023 na Atatürk Olympic Stadium v Istanbule.