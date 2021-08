LIGA MAJSTROV: Skupiny budú bez pražských klubov

Praha 11. augusta (TASR) – České futbalové kluby si nezahrajú skupinovú fázu Ligy majstrov 2021/2022. Tretím predkolom neprešli majstrovská Slavia Praha a ani jej mestský rival Sparta.



Zošívaní v zostave aj so Slovákmi Ivanom Schranzom a Jakubom Hromadom síce zdolali v utorok Ferencváros Budapešť 1:0, no po prehre 0:2 v prvom meraní síl postúpil ďalej maďarský majster, na ktorého lavičke sedel aj Róbert Mak.



„Sme sklamaní, trávi sa to horšie ako vypadnutie pred rokom s FC Midtjylland. Predviedli sme výborný výkon, ale nepostúpili sme. Futbal sa rozhoduje v pokutovom území a my sme dali za 180 minút iba jeden gól. Postúpil šťastnejší tím," skonštatoval smutne tréner Slavie Jindřich Trpišovský podľa idnes.cz.



Slaviu teraz čaká boj o skupinovú fázu Európskej ligy, v ktorej v predchádzajúcom ročníku postúpila až do štvrťfinále, v ktorom vypadla s Arsenalom Londýn. Za súpera bude mať Legiu Varšava. „Za Európsku ligu by sme boli radi. Dvakrát sme v nej prešli až do jarnej časti, odohrali vynikajúce zápasy. Chceme vidieť v Edene opäť troch zaujímavých súperov," vyhlásil Trpišovský.



Sparta nestačila v oboch stretnutiach na AS Monaco. Po prehre 0:2 v prvom zápase podľahla aj v odvete na pôde súpera 1:3. V obrane rudých sa predstavil Dávid Hancko, Lukáš Štetina a brankár Dominik Holec boli na lavičke.



„Bolo vidno, že sme trochu ťahali za kratší koniec. Účasť v Lige majstrov bol pre nás iba sen. Momentálne nastupujeme s hráčmi, z ktorých majú piati menej ako 22 rokov. Máme skôr perspektívne mužstvo," priznal tréner Pavel Vrba, ktorého zverenci majú istú účasť v skupinovej fáze Európskej ligy.



Zo Slovákov sa v utorok objavil na trávniku ešte Patrik Hrošovský, ktorý odohral 62. min za belgický Genk. Jeho mužstvo po druhýkrát prehralo 1:2 so Šachtarom Doneck a zo súťaže vypadlo. Aj Belgičania sa však, rovnako ako Sparta, predstavia v skupine EL.