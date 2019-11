Slavia Praha odmietla Lukakuove reči o rasizme, žiada ospravedlnenie

Praha 30. novembra (TASR) - Český futbalový klub Slavia Praha kategoricky odmietol obvinenia Romelua Lukakua z rasistického správania divákov počas stredajšieho zápasu Ligy majstrov. Inter Miláno zvíťazil v Prahe 3:1, belgický útočník strelil gól a prihral na oba Lautara Martineza.



Po zápase vyzval Európsku futbalovú úniu (UEFA), aby podnikla kroky proti českému majstrovi pre urážky z tribún.



"Verím, že UEFA niečo urobí. Pretože po prvom góle Lautara Martineza tak zareagoval celý štadión," vyhlásil Lukaku. Slavia sa po stretnutí ospravedlnila za izolované nevhodné prejavy.



"Všetky rasistické či xenofóbne útoky dôrazne odmietame, platilo to v minulosti, platí to i teraz a bude to platiť aj v budúcnosti. Za nenávistné prejavy niekoľkých jedincov sa ospravedlňujeme."



Jeho slová o hromadnom rasistickom správaní však "zošívaní" dôrazne odmietli a vyzvali Lukakua, aby sa za svoje tvrdenie ospravedlnil.



"Absolútne odmietame, že by prišlo k rasovo motivovanému skandovaniu celého štadióna. Opäť sme analyzovali dostupné zábery a nič nepotvrdilo Lukakuovo tvrdenie. Rovnako ako sme sa my ospravedlnili za konanie jednotlivcov, bolo by teraz vhodné, aby sa aj Lukaku ospravedlnil za svoje vyjadrenia," citoval vyhlásenie Slavie web iDnes.cz.