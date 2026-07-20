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Liga majstrov: Slovan čaká v Tbilisi súťažná premiéra pod Tourem
Priebežný líder tabuľky gruzínskej najvyššej súťaže privíta slovenského majstra na Štadióne Micheila Meschiho s kapacitou 27-tisíc divákov.
Autor TASR
Bratislava 20. júla (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava odohrajú svoj prvý súťažný zápas v sezóne 2026/27 v utorok od 18.00 h SELČ v Tbilisi. Ich súperom pri súťažnej premiére trénera Yayu Toureho na lavičke „belasých“ v rámci 2. predkola Ligy majstrov bude trojnásobný gruzínsky majster Iberia 1999. Slovenský šampión je odhodlaný urobiť pozitívny prvý európsky krok.
Priebežný líder tabuľky gruzínskej najvyššej súťaže privíta slovenského majstra na Štadióne Micheila Meschiho s kapacitou 27-tisíc divákov. V 1. predkole LM najprv zdolal v Estónsku Floru Tallinn 3:2 a v odvete si zabezpečil postup remízou 2:2. V prvom stretnutí skóroval z penalty Džemali-Giorgi Džindžolava, ktorý v sezóne 2023/24 nastúpil do 13 zápasov v najvyššej slovenskej súťaži za Zlaté Moravce. Iberia sa radovala zo zisku gruzínskeho titulu v rokoch 2018, 2024 a 2025 a rovnaký počet trofejí získala v tamojšom pohári.
„Uvidíme, čo nás tam čaká, v prvom rade sa však budeme pozerať na seba. Aj generálka ukázala, že keď sme aktívni a držíme intenzitu, je veľmi náročné proti nám hrať. Som presvedčený, že keď budeme veľa behať, pridáme k tomu agresivitu a našu útočnú kvalitu, urobíme dobrý prvý európsky krok. V mužstve cítim pozitívny prístup i odhodlanie. Vieme, že nás v Európe čaká dlhá a ťažká cesta, no chceme tam byť od prvej minúty,“ uviedol pre klubový web obranca Slovana Kevin Wimmer.
Slovanisti majú najčerstvejšie spomienky na súboj s gruzínskym súperom z leta 2022, kedy v 1. predkole LM postúpili cez Dinamo Batumi po remíze 0:0 v Bratislave a víťazstve 2:1 po predĺžení v odvete na pôde súpera. V úvode sezóny 2000/01 Slovan uspel v predkole Pohára UEFA proti Lokomotivu Tbilisi, keď v oboch dueloch zvíťazil 2:0. Cieľom je tak zvládnuť aj tretí dvojzápas s gruzínskym súperom.
„Bude to dobrý zápas a lepší zvíťazí. Odovzdáme na ihrisku sto percent, pretože vieme, že fanúšikovia vycestujú za nami a chceme, aby mohli byť na nás hrdí. Najdôležitejšie je užiť si zápas a postarať sa o to, aby sme dali čo najviac gólov a čo najmenej inkasovali, keďže je to dvojzápas. Nie som typ trénera, ktorý by pristupoval k zápasom príliš opatrne, pretože ich hráte preto, aby ste v nich zvíťazili. Bude veľmi náročné vybrať základnú zostavu, pretože sa mi páči, ako všetci hráči v príprave pracovali,“ vyjadril sa tréner „belasých“ Yaya Toure na tlačovej konferencii po štvrtkovom víťazstve 3:2 nad cyperským Pafosom v prípravnom dueli.
Slovan predtým v príprave zdolal 1:0 rakúsky GAK Graz a rovnakým výsledkom aj pražskú Slaviu. Medzitým s Crvenou Zvezdou Belehrad remizoval 1:1 a s maďarským súperom Puskás Akadémia prehral 0:1.
Stretnutie v Tbilisi budú viesť švajčiarski arbitri, ako hlavný Lukas Fähndrich. Víťaz dvojzápasu si zabezpečí účasť v ligovej fáze minimálne v Konferenčnej lige. Odveta je na programe v stredu 29. júla o 20.15 h na Tehelnom poli.
Priebežný líder tabuľky gruzínskej najvyššej súťaže privíta slovenského majstra na Štadióne Micheila Meschiho s kapacitou 27-tisíc divákov. V 1. predkole LM najprv zdolal v Estónsku Floru Tallinn 3:2 a v odvete si zabezpečil postup remízou 2:2. V prvom stretnutí skóroval z penalty Džemali-Giorgi Džindžolava, ktorý v sezóne 2023/24 nastúpil do 13 zápasov v najvyššej slovenskej súťaži za Zlaté Moravce. Iberia sa radovala zo zisku gruzínskeho titulu v rokoch 2018, 2024 a 2025 a rovnaký počet trofejí získala v tamojšom pohári.
„Uvidíme, čo nás tam čaká, v prvom rade sa však budeme pozerať na seba. Aj generálka ukázala, že keď sme aktívni a držíme intenzitu, je veľmi náročné proti nám hrať. Som presvedčený, že keď budeme veľa behať, pridáme k tomu agresivitu a našu útočnú kvalitu, urobíme dobrý prvý európsky krok. V mužstve cítim pozitívny prístup i odhodlanie. Vieme, že nás v Európe čaká dlhá a ťažká cesta, no chceme tam byť od prvej minúty,“ uviedol pre klubový web obranca Slovana Kevin Wimmer.
Slovanisti majú najčerstvejšie spomienky na súboj s gruzínskym súperom z leta 2022, kedy v 1. predkole LM postúpili cez Dinamo Batumi po remíze 0:0 v Bratislave a víťazstve 2:1 po predĺžení v odvete na pôde súpera. V úvode sezóny 2000/01 Slovan uspel v predkole Pohára UEFA proti Lokomotivu Tbilisi, keď v oboch dueloch zvíťazil 2:0. Cieľom je tak zvládnuť aj tretí dvojzápas s gruzínskym súperom.
„Bude to dobrý zápas a lepší zvíťazí. Odovzdáme na ihrisku sto percent, pretože vieme, že fanúšikovia vycestujú za nami a chceme, aby mohli byť na nás hrdí. Najdôležitejšie je užiť si zápas a postarať sa o to, aby sme dali čo najviac gólov a čo najmenej inkasovali, keďže je to dvojzápas. Nie som typ trénera, ktorý by pristupoval k zápasom príliš opatrne, pretože ich hráte preto, aby ste v nich zvíťazili. Bude veľmi náročné vybrať základnú zostavu, pretože sa mi páči, ako všetci hráči v príprave pracovali,“ vyjadril sa tréner „belasých“ Yaya Toure na tlačovej konferencii po štvrtkovom víťazstve 3:2 nad cyperským Pafosom v prípravnom dueli.
Slovan predtým v príprave zdolal 1:0 rakúsky GAK Graz a rovnakým výsledkom aj pražskú Slaviu. Medzitým s Crvenou Zvezdou Belehrad remizoval 1:1 a s maďarským súperom Puskás Akadémia prehral 0:1.
Stretnutie v Tbilisi budú viesť švajčiarski arbitri, ako hlavný Lukas Fähndrich. Víťaz dvojzápasu si zabezpečí účasť v ligovej fáze minimálne v Konferenčnej lige. Odveta je na programe v stredu 29. júla o 20.15 h na Tehelnom poli.
1. zápas 2. predkola LM:
utorok 21. júla, 18.00 h SELČ
Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava
/Štadión Micheila Meschiho, rozhodujú: Fähndrich - Erni, Küng (všetci Švajč.)/
utorok 21. júla, 18.00 h SELČ
Iberia 1999 Tbilisi - ŠK Slovan Bratislava
/Štadión Micheila Meschiho, rozhodujú: Fähndrich - Erni, Küng (všetci Švajč.)/