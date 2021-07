Slovan ide do odvety predkola Ligy majsrov s náskokom

Bratislava 8. júla (TASR) – Futbalisti ŠK Slovan Bratislava si v stredajšom úvodnom stretnutí 1. predkola Ligy majstrov splnili povinnosť domáceho víťazstva. Do budúcotýždňovej odvety (13. júla o 21:00 SELČ) na pôde Shamrocku Rovers v Dubline pôjdu s náskokom 2:0, tréner Vladimír Weiss st. však na pozápasovej tlačovej konferencii ľutoval, že jeho zverenci nepridali aj ďalšie góly, ktorými by si ešte zveľadili východiskovú pozíciu.



Slovan je v dvojzápase proti írskemu šampiónovi favorit a túto úlohu začal napĺňať vďaka dvom gólom Rafaela Rataa v 28. a 47. minúte. Veľmi blízko k zvýšeniu vedenia mal striedajúci Vladimír Weiss ml., v závere duelu išiel od polovice ihriska sám na brankára, no nepodarilo sa mu ho prehodiť. V nadstavenom čase dokonca nepremenil jedenástku.



„Cieľ ešte nie je splnený, pretože cieľ je postup. Zatiaľ máme v rukách náskok 2:0, ale zápas nebol jednoduchý. Veľmi sme chceli a v prvom polčase nám to zväzovalo nohy. Celkový herný prejav nebol dobrý v prvom polčase. Našťastie sme dali gól, chlapcom som v kabíne hovoril, že sa musíme upokojiť a že musíme zrýchliť hru. Našli sme dve medzierky v päťčlennej defenzíve, dali sme dva góly, čo je veľmi dôležité, ale ešte nie je rozhodnuté. Tam to bude určite ťažké, ale také, ako si to spravíme sami, ako sa na to pripravíme. Samozrejme, s prístupom som spokojný, tam nie je čo vyčítať. Mali sme vyhrať 3:0, 4:0, to by bolo lepšie, škoda Vladovej penalty, škoda Vladovej šance. Myslím si, že tam musíme dať gól, aby sme získali pokoj. Uvidíme, aký zápas nám prinesie odveta, no ľahké to nebude," povedal kouč belasých.



Weiss st. dodal, že súper ho ničím nezaskočil: „Vedeli sme, že budú bojovať, že budú behať. So všetkým sme počítali, nepočítali sme s tým, že zahodíme penaltu alebo nepremeníme jednu, dve gólové šance, ktoré sme mali. Vieme hrať lepšie a musíme hrať lepšie. Verím, že postúpime do druhého kola a zase sa posunieme o krôčik ďalej. Tlak je obrovský na mňa aj na hráčov, ale musíme sa s tým vyrovnať a musíme postúpiť."



Víťaz dvojzápasu sa v 2. predkole stretne so švajčiarskym majstrom Young Boys Bern, zápasy tejto fázy sú na programe 20./21. a 27./28. júla.



Súťažný debut v drese úradujúceho fortunaligového šampióna si s čistým kontom odkrútil brankár Adrián Chovan, ktorý v júni prišiel z FC ViOn Zlaté-Moravce Vráble.



„Vždy poteší, keď prvý ostrejší zápas vyjde podľa predstáv. Veľmi sa teším z víťazstva, že sme to zvládli. Pred každým zápasom sa snažím mať miernu nervozitu, mám pocit, že ma to drží v strehu, aby som si nemyslel, že sa nemôže nič stať. Veľmi som sa tešil, zápas som si chcel užiť a dobre ho odpracovať. Verím, že budem chytávať častejšie a častejšie," uviedol Chovan. Podľa Weissa st. sa bude medzi tromi žrďami striedať s Michalom Šullom.