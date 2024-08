Slovan opäť so šancou na play off, Trnovský: Tešíme sa na stredu

3. predkolo Ligy majstrov 2024/25:



úvodný zápas:



20.30 ŠK SLOVAN BRATISLAVA - APOEL Nikózia



rozhodca: Allard Lindhout (Hol.)

Bratislava 6. augusta (TASR) - Slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava chce úspešne vykročiť za vysnívaným postupom do hlavnej fázy Ligy majstrov. "Belasých" čaká v stredu na Tehelnom poli úvodné stretnutie 3. predkola s cyperským šampiónom APOEL Nikózia. Odveta, po ktorej si postupujúci zaistí minimálne účasť v hlavnej fáze Európskej ligy, je na programe v utorok 13. augusta na pôde APOEL-u.Slovan sa konfrontoval s cyperským majstrom aj v uplynulej sezóne. Vtedy čelil v play off o účasť v skupinovej fáze Európskej ligy Arisu Limassol. Rovnako ako proti APOEL-u začínali "belasí" doma a v úvodnom stretnutí zvíťazili 2:1. Odveta na pôde súpera Slovanu nevyšla a Aris triumfoval vysoko 6:2. Oba majstrovské tímy z Cypru však majú odlišnú filozofiu, čo sa prejavuje na hernom štýle. "" uviedol na predzápasovej tlačovej konferencii hlavný tréner Slovana Vladimír Weiss st.Slovan postúpil do play off najprestížnejšej klubovej súťaže naposledy v sezóne 2014/15. Vtedy v 3. predkole vyradil moldavský Šeriff Tiraspoľ, v play off napokon stroskotal pred bránami skupinovej fázy LM na bieloruskom BATE Borisov. "Belasí" sa v minulosti stretli v 3. predkole LM aj s APOEL-om. V ročníku 2011/12 slovenský zástupca neprešiel cez Cyperčanov po výsledkoch 0:0 a 0:2. Terajší káder cyperského šampióna tvoria takmer tri štvrtiny legionárov, pričom celková hodnota kádra dosahuje podľa portálu Transfermarkt hranicu takmer 14 miliónov eur, čo je o sedem miliónov menej, ako hodnota Slovana. Mužstvo trénera Vladimíra Weissa st. stroskotalo pred rokom práve v 3. predkole LM na izraelskom klube Maccabi Haifa (1:2, 1:3). "uviedol pre klubový web krajný obranca Cesar Blackman.APOEL začal v pohárovej Európe od 2. predkola, v ktorom postúpil cez FC Petrocub (1:0 doma, 1:1 vonku). Konfrontácia s moldavským majstrom bola pre klub z Nikózie prvou súťažnou v tejto sezóne, keďže ligový ročník začína na Cypre až v závere augusta. Slovan sa naladil na ďalšiu pohárovú prekážku víťazstvom v Niké lige nad Podbrezovou (1:0).poznamenal 59-ročný kormidelník Slovana, ktorý dúfa, že začiatok dvojzápasu doma jeho tím pretaví na výhodu:Vďaka postupu cez slovinské NK Celje už majú Slovanisti istotu účasti v hlavej fáze Európskej konferenčnej ligy. Weiss st. však vníma, že jeho mužstvo má v súčasnej situácii vyššie ciele:Výkop stredajšieho zápasu je na programe o 20.30 h. Duel povedie rozhodca Allard Lindhout z Holandska. Odveta sa uskutoční v utorok 13. augusta o 19.00 h v hlavnom meste Cypru. V prípade postupu nastúpi Slovan v play off LM proti lepšiemu z dvojice FC Midtjylland - Ferencváros. Ak vypadne, čaká ho v play off Európskej ligy víťaz dvojzápasu UE Santa Coloma - FC RFS.