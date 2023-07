Slovan proti Mostaru kompletný, Weiss st.: Nebudeme brániť náskok

Bratislava 31. júla (TASR) - Tréner futbalistov bratislavského Slovana označil utorňajšiu odvetu 2. predkola Ligy majstrov proti Zrinjski Mostar za zápas roka. Podľa Vladimíra Weissa st. nebude jeho tím iba brániť náskok 1:0 z minulotýždňového prvého merania síl v Bosne a Hercegovine, ale chce hrať aktívne smerom dopredu. V prípade postupu si slovenský šampión zabezpečí až do decembra minimálne desať ďalších zápasov v pohárovej Európe.



Kormidelníka Slovana teší situácia v kádri. Trest za vylúčenie proti Swiftu Hesper vypršal Jurajovi Kuckovi a k dispozícii bude pravdepodobne už aj kapitán mužstva Vladimír Weiss ml., ktorý v Mostare nehral pre virózu a necestoval ani do Košíc na úvodný zápas nového ročníka Niké ligy. Absolvoval však už tri tréningy. "Všetci vrátane Vlada sú zdraví a na zápas sa tešíme. Samozrejme, chceme postúpiť, ale to chce aj Zrinjski. Nič nie je rozhodnuté, ale ja verím, že s plným štadiónom a našou kvalitou sa to podarí. Keď hráme zodpovedne, máme výsledky. Mužstvo je sústredené, máme skúsených hráčov a verím im. Zároveň však rešpektujem súpera a vážim si ho. Zrinjski má dobré mužstvo," povedal tréner Slovana.



Jeho tím poženie vpred zaplnený štadión. V pondelok popoludní malo svojich majiteľov 18.000 vstupeniek, zvyšných 2500 ešte bolo k dispozícii v predaji. Búrlivú atmosféru budú hráči Slovana potrebovať ako soľ. "Aj preto robíme futbal. Bez ľudí sa dobrý futbal nedá hrať. Je to pre nás všetkých odmena za minulú sezónu. Slovanistický divák, ale aj rodiny s deťmi, sa vrátili na štadión. Je to obraz našej dobrej práce. Musíme sa snažiť udržať ich a to sa podarí vtedy, keď budú dobré výkony a výsledky," poznamenal Weiss st.







Kouč Slovana šetril v sobotu v Košiciach viacerých hráčov, aby si oddýchli pred kľúčovým zápasom Ligy majstrov. "Obetoval som výsledok zápasu v Košiciach na úkor Mostaru. Pre nás je to zápas roka. Určite nepôjdeme iba brániť výsledok, to by nebolo dobré. Musíme vynaložiť veľa síl a byť viac nebezpeční vpredu. Nie sme efektívni, v štyroch zápasoch sme nedali gól z hry a v tomto smere sa musíme zlepšiť. Oni prídu uvoľnení. Prehrali doma 0:1 a preto stavia všetko na jednu kartu, aj keď si nemyslím, že budú hrať naivne od prvej minúty," myslí si Weiss st.







Stopér Guram Kašia sa nevie dočkať elektrizujúcej atmosféry na štadióne. "Som v Slovane tretiu sezónu a každým rokom je to lepšie z hľadiska diváckej návštevy. Veľmi sa teším na zajtrajšok a na podporu našich fanúšikov. Urobíme na ihrisku všetko pre to, aby sme ich potešili dobrým výsledkom."



Vlani sa oba tímy stretli v play off Európskej konferenčnej ligy, Slovan postúpil do skupinovej fázy až po úspešne zvládnutom jedenástkovom rozstrele. Kašia dúfa, že postup tentoraz jeho tím vybaví v riadnom hracom čase. "Verím, že to zajtra nebudú infarktové stavy pre fanúšikov ako vlani. Aby tak bolo, musíme hrať od prvej minúty koncentrovane. Prajem si pokojnejší priebeh, ale až samotný zápas nám dá na to odpoveď. V Mostare bolo veľmi teplo a dusno, zajtra bude znesiteľnejšie. My však počasie neriešime, musíme hrať rozumne za každých podmienok."



Víťaz dvojzápasu nastúpi v 3. predkole LM proti úspešnejšiemu zo súboja Šeriff Tiraspoľ - Maccabi Haifa (prvý zápas 1:0), zdolaný tím čaká presun do 3. predkola Európskej ligy. V ňom bude jeho súper zdolaný tím z dvojzápasu medzi Breidablikom a FC Kodaň (prvý zápas 0:2). Zápas Slovana s Mostarom má úvodný výkop o 20.30 h a povedú ho francúzski rozhodcovia, ako hlavný Jeremie Pignard. V priamom prenose ho prinesie RTVS na svojom športovom kanáli.