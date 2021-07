Slovan v 2. predkole proti Young Boys Bern

1. zápas 2. predkola LM 2021/2022, streda 21. júla, 20.30 h:



SLOVAN BRATISLAVA - Young Boys Bern



Rozhodujú: Chris Kavanagh - Daniel Cook, Daniel Robathan (všetci Angl.)

Bratislava 20. júla (TASR) – Futbalistov Slovana Bratislava čaká v 2. predkole Ligy majstrov 2021/2022 náročná výzva v podobe dvojzápasu so švajčiarskym šampiónom Young Boys Bern. V stredu 21. júla ho budú hostiť na Tehelnom poli v prvom zápase, odveta na Wankdorf Stadium s umelou trávou je na programe v stredu 28. júla.Belasí sa v 1. predkole poriadne nadreli, írsky Shamrock Rovers vyradili po domácej výhre 2:0, resp. prehre 1:2 v Dubline. Zvládnuť prvý krok v pohárovej Európe bolo mimoriadne dôležité. Slovan má po dvojzápase s YBB istotu najmenej ďalších dvoch konfrontácií v pohároch. V prípade postupu cez Švajčiarov sa v 3. predkole LM stretne s postupujúcim z dvojice Lincoln Red Imps z Gibraltáru a CFR Kluž z Rumunska, v prípade eliminácie sa v 3. predkole Európskej ligy UEFA stretne práve s neúspešným z tohto dua. Prípadný postup do play off EL už pre neúspešného v nej znamená účasť v skupine novej súťaže Európskej konferenčnej ligy (EKL).Slovan už s „mladými chlapcami z Bernu" má vzájomnú skúsenosť, a nie úplne príjemnú. V skupine EL 2014/2015 s ním prehral v septembri 2014 vonku 0:5 na lavičke s trénerom Františkom Strakom. Na domácej pôde už pod vedením Jozefa Chovanca potom nasledovala v novembri prehra 1:3.Postup cez Írov zariadil gólom Vladimír Weiss ml. po peknej individuálnej akcii. Jeho tréner a otec Vladimír Weiss st. označil za favorita v 2. predkole YBB.povedal pre klubový web.Vyradenie húževnatého a nepoddajného majstra Írska môže Bratislavčanom pomôcť po mentálnej stránke.vyjadril sa brankár Adrián Chovan.Pätnásťnásobný majster Švajčiarska v tejto sezóne ešte súťažný duel nehral. Zverenci trénera Davida Wagnera absolvovali päť prípravných zápasov, v rámci ktorých zdolali 2:0 napríklad Feyenoord Rotterdam. Švajčiari už budú môcť počítať s reprezentom Christianom Fassnachtom, ktorý je opäť v tréningu po úspešnom štvrťfinálovom vystúpení na EURO.Duel v Bratislave povedú rozhodcovia z Anglicka, ako hlavný Chris Kavanagh, ktorému na čiarach budú asistovať krajania Daniel Cook a Daniel Robathan. Zápas v priamom prenose odvysiela RTVS na Dvojke.