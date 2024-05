Slovan vstúpi do novej edície s najvyšším koeficientom

Nenasadené kluby v 1. predkole Ligy majstrov 2024/25:



Virtus (San Maríno), UE Santa Coloma (Andorra), Egnatia (Albánsko), FK Dečič (Čierna Hora), FC Differdange (Luxembursko), FC Struga (Severné Macedónsko), Vikingur (Island), FC Ordabasy (Kazachstan), FK Panevežys (Litva), Dinamo Minsk (Bielorusko), Larne FC (Severné Írsko), Hamrun Spartans (Malta), NK Celje (Slovinsko), Dinamo Batumi (Gruzínsko), Borac Banja Luka (Bosna a Hercegovina)

Bratislava 29. mája (TASR) - Futbalisti sériového slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava vstúpia do novej edície európskych pohárov s doteraz najvyšším koeficientom. Ten si vyslúžili štyrmi európskymi skupinovými fázami v uplynulých piatich ročníkoch i dvomi postupmi do jarnej play off. Informoval o tom klubový web Slovana.S koeficientom 30,500 bude Slovan v prvom predkole Ligy majstrov určite nasadený a rovnaké konštatovanie by platilo v prípade ďalších kôl. V prvom predkole má vyšší koeficient už len Karabach a Ferencváros Budapešť. Súpera spoznajú18. júna na žrebe v Nyone, o deň neskôr sa bude žrebovať druhé predkolo.Medzi možnými protivníkmi Slovana v 1. predkole sú zástupcovia San Marína, Andorry či Malty, no aj Celje zo Slovinska či Dinamo Batumi z Gruzínska. Termíny zápasov sú stanovené na 9./10. júla a 16./17. júla.