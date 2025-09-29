< sekcia Šport
Solanke vynechal tréning pred zápasom Tottenhamu na pôde Bodö/Glimt
Autor TASR
Londýn 29. septembra (TASR) - Anglický futbalový útočník Dominic Solanke vynechal tréning Tottenhamu Hotspur pred cestou do Nórska na utorkový zápas Ligy majstrov proti Bodö/Glimt. Informovala o tom agentúra DPA.
Solanke hral naposledy za „kohútov“ 23. augusta pri víťazstve nad Manchestrom City. Po zranení členka, ktoré mu narušilo letnú prípravu, sa vrátil do tréningového procesu, ale v pondelok ráno v tréningovom centre chýbal. Tréner Thomas Frank v piatok pred duelom s Wolverhamptonom Wanderers zmierňoval obavy o Solankeho zdravotný stav, no keďže sa 28-ročný zakončovateľ nezúčastnil otvoreného tréningu pred odletom klubu na utorkový zápas LM, mužstvo má momentálne obmedzené možnosti v útoku.
Absentoval aj Randal Kolo Muani, ktorý v Tottenhame hosťuje z Paríža Saint-Germain, ale po menšom probléme s kolenom sa do tréningu zapojil Ben Davies. Letná posila Kota Takai sa taktiež objavil na tréningu po problémoch s nohou a späť je aj Yves Bissouma, ktorý ešte v tejto sezóne za tím zo severného Londýna nenastúpil.
